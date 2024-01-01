Украинская экономика адаптировалась к войне преимущественно из-за позитивных ожиданий — эксперты Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Украинская экономика адаптировалась к войне преимущественно из-за позитивных ожиданий — эксперты

Несмотря на полномасштабную агрессию рф, украинская экономика адаптировалась к реалиям военного положения и показывает положительную динамику. По оценкам правительства, рост ВВП за январь-ноябрь 2023 г. +5,5%. В следующем году прогноз составляет +4,6%.

Об этом сообщили УСПП.

Однако затяжная война увеличивает необходимость немедленного поиска ресурсов для обороны и восстановления. Украина в дальнейшем критически зависит от поддержки партнеров, в частности, для финансирования текущих бюджетных нужд. Необходимый объем внешней финансовой поддержки на 2024 год составляет около 40 млрд долл.

Специалисты

Бизнес уже ощущает нехватку квалифицированных специалистов. Из-за войны 6,33 млн человек или более 15% населения страны находятся в статусе беженцев за границей, преимущественно в ЕС. До сих пор не решены проблемные вопросы кредитования экономики, уменьшения налогового и регуляторного давления, из-за чего увеличилась миграция бизнеса в страны ЕС. Только в Польше за последние 2 года украинцы открыли 27 тыс. компаний, где были владельцами или совладельцами.

Налоги

Тем временем в Украине количество налогоплательщиков сократилось. По данным общественных мониторинговых проектов и УСПП, с начала 2020 года и по сей день эта цифра упала на 10,3% или на 28,7 тыс. налогоплательщиков. Преимущественно закрылся малый бизнес, не выдержавший проблем с блокированием налоговых накладных, сроков по отчетности, нехватки финансовых ресурсов.

Об этом шла речь на итоговом в 2023 году заседании Антикризисного штаба устойчивости экономики в условиях военного положения. В мероприятии приняли участие представители министерства экономики, Верховной Рады Украины, аналитических институций — Национального института стратегических исследований, Украинского общества финансовых аналитиков, профсоюза, работодатели, деловые организации Украины и т. д.

Антикризисный штаб обнародовал анализ текущего состояния экономики Украины и определил приоритеты на следующий год.

Больше всего сдвигов — в адаптации основ денежно-кредитной политики к нуждам восстановления экономики в условиях военного положения.

Так, по рекомендациям АШ, начат цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагалось предварительным прогнозом НБУ. В настоящее время ставка составляет 15% (до этого — 25%). Утверждена Стратегия смягчения валютных ограничений, переход к большей гибкости обменного курса и возврат к инфляционному таргетированию. Отдельные валютные ограничения уже смягчены.

С целью создания благоприятных условий кредитования бизнеса на деоккупированных территориях, с учетом предложений АШ Минэкономики был разработан проект правительственного постановления № 1016 от 22 сентября 2023 года.

Так, деоккупированные территории для целей кредитования определяются «зоной высокого военного риска — территории возможных боевых действий», включенных в Перечень территорий, утвержденный Минреинтеграции.

Для субъектов, которые проводят хозяйственную деятельность в зоне высокого военного риска, Постановлением предусмотрены увеличенные лимиты кредитования (до 150 млн грн) и снижены процентные ставки (до уровня 1% годовых в первые два года кредитования, в дальнейшем 5% годовых на инвестирование.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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