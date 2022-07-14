В НБУ считают, что валютные ограничения должны быть одинаковыми для всех — Finance.ua

В НБУ считают, что валютные ограничения должны быть одинаковыми для всех Сегодня 13:04 — Валюта

В НБУ считают, что валютные ограничения должны быть одинаковыми для всех

В Нацбанке в ответ на запрос Фокуса прокомментировали возмущения IT-сообщества относительно сохранения в Украине фиксированного безналичного курса валют и уточнили, что не готовы вводить преференции для отдельных отраслей. Напомним, ранее представители IT-отрасли жаловались на потерю из-за разницы между безналичным и наличным курсами около 26% доходов. Они обращались к НБУ со своими предложениями и надеются на компромисс.

Что говорят в Нацбанке

«Большинство сделок на валютном рынке осуществляется в безналичном сегменте. Он более ликвиден и на нем оперируют основные игроки — банки, экспортеры, импортеры товаров из перечня критического импорта и Нацбанк. В текущих условиях экспортеры, и в частности, представители IT-отрасли, реализуют экспортную выручку через банки на безналичном сегменте валютного рынка по курсу, который может отклоняться не более чем на 1% от официального курса НБУ, действующего в день совершения сделки», — объясняют в НБУ.

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«Курсовая политика НБУ позволяет сдерживать рост цен на товары из перечня критического импорта, который покрывает более 90% общего импорта и отечественные производители, в том числе — экспортеры, покупают сырье, топливо, импортные комплектующие и оборудование по курсу, близкому к официальному. Это существенно сдерживает рост их производственных издержек, а значит, и инфляцию. Контролируемые темпы инфляции позволяют предотвратить панику и удержать стабильность банковской системы», — объясняют свою политику в НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что представители IT-отрасли также выступают потребителями в Украине, следовательно, уровень инфляции и стабильная работа банков должны быть важны и для них, но они не учитывают положительные эффекты от фиксации курса, концентрируясь исключительно на разнице между официальным и наличным курсом.

«Разница между курсами выросла на протяжении последнего месяца, что негативно отразилось на поведенческих аспектах различных экономических агентов, прежде всего, из области IT, а также других экспортеров, которые начали искать пути для ухода от административных ограничений, что откладывает возможность решения проблемы с множественностью курсов», — отмечают в НБУ.

В Нацбанке заявляют, что у регулятора нет возможности делать отдельный курс для представителей отдельных отраслей или категорий бизнеса. Поэтому ФЛП из IT-отрасли будет обменивать валюту, по тому же курсу, как и другие, и ожидать ослабления валютных ограничений для всех.

Вместе с тем НБУ признают, что экспорт IT-услуг остается важным источником валютных поступлений. Их объем за март-апрель 2022 года остался почти на уровне прошлого года в $1,1 млрд. Более того, в апреле экспорт IT-услуг превысил объемы апреля предыдущего года на 3,7%.

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Фокус По материалам:

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