В НБУ рассказали о положительном эффекте от того, что многие украинцы пока остаются за границей — Finance.ua

В НБУ рассказали о положительном эффекте от того, что многие украинцы пока остаются за границей Сегодня 09:13 — Личные финансы

В НБУ рассказали о положительном эффекте от того, что многие украинцы пока остаются за границей

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, с одной стороны, то, что очень многие наши люди остаются за границей, работают там и учатся, привыкают к европейским условиям жизни, создает риски, что они со временем не вернутся в Украину.

С другой стороны это создает для нас положительные эффекты. Имея тесные связи с Европой (с ЕС — ред.), кто-то из них вернется с этими связями, кто-то сможет наладить связи с украинскими друзьями и компаниями. Это будет способствовать тому, что украинская экономика еще активнее будет интегрироваться с европейской.

Трудно сказать, каким будет рынок труда после войны. Думаю, у нас будет ситуация, похожая на ту, что была после получения «безвиза», когда очень многие получили возможность трудоустраиваться в соседних странах. Поэтому, думаю, мы увидим достаточно активную конкуренцию за украинских работников.

Как это будет влиять на зарплаты

«С одной стороны, это будет давать украинским компаниям меньше преимуществ в контексте доступа к дешевой рабочей силе, а с другой — будет стимулировать внутренний спрос и рост производительности украинских компаний. Как следствие они будут вынуждены платить работникам больше», — ответил он.

"Мы не делали таких оценок, но за границу выехали около 20% населения. В большинстве своем — женщины с детьми. Трудно оценить, какой была их доля в совокупном потреблении до войны, но 20% населения — это достаточно высокий уровень.

Однако, когда мы говорим о частном потреблении украинцев за рубежом, то оно включает и продукцию, изготовленную в Украине. Также нужно учитывать и то, что многие выехавшие дистанционно работают в Украине и создают ВВП, который учитывается в статистике Украины. Поэтому этот вопрос гораздо сложнее", — резюмировал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Справка Finance.ua:

В Национальном банке ожидают, что в 2023 году продолжится чистый выезд украинцев за границу, и только в следующем году в страну вернется больше людей, чем уедет.

Економічна Правда По материалам:

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