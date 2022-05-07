В НБУ рассказали, когда отменят курсовые ограничения — Finance.ua
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В НБУ рассказали, когда отменят курсовые ограничения

Сегодня 17:01Валюта
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В НБУ рассказали, когда отменят курсовые ограниченияВ НБУ рассказали, когда отменят курсовые ограничения
Нацбанк заявил, что вернется к плавающему курсообразованию и к применению учетной ставки как главного инструмента монетарной политики, когда экономика и финансовая система нормализуют свое функционирование.
Об этом говорится в сообщении учреждения.
Там отметили, что административные ограничения на валютном рынке, как и фиксация учетной ставки, — меры временные.

События на валютном рынке: правильно ли делает Нацбанк?

Так, при возобновлении способности валютного рынка к самобалансированию НБУ будет ослаблять ограничения и постепенно вернется к плавающему курсообразованию.
По мере снижения неопределенности и усиления действенности каналов монетарной трансмиссии НБУ возобновит прогнозный цикл и вернется к применению ключевой ставки как основного монетарного инструмента.

Справка Finance.ua:

  • в первый же день войны, развязанной россией против Украины, Национальный банк принял Постановление № 18, целью которого было взять под жесткий контроль ситуацию на валютном рынке страны;
  • в частности, НБУ установил единый курс доллара по отношению к гривне, по которому проводят операции покупки безналичных долларов на межбанковском валютном рынке. Кроме того, были введены ограничения по валютным операциям и для физических лиц. Подробно о том, какие валютные операции доступны украинцам во время войны, мы писали в нашем обзоре;
  • с 14 апреля 2022 г. Нацбанк разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам: Finance.ua
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