В НБУ рассказали, какой бывает валюта: три вида банкнот — Finance.ua

В НБУ рассказали, какой бывает валюта: три вида банкнот Сегодня 20:00 — Валюта

НБУ отменил определение незначительного износа банкнот иностранной валюты, а кассиры должны проверять подлинность банкнот иностранной валюты только с помощью счетчиков или детекторов валют.

Валюта бывает настоящей, значительно изношенной/поврежденной или поддельной. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что делать, если банкнота оказалась поддельной?

Поддельные банкноты должны изыматься у клиента и передаваться НБУ на исследование. Если подлог подтверждается, такие банкноты передаются правоохранителям для расследования. Со всеми настоящими банкнотами кассиры банков и небанковских финучреждений должны совершать валютно-обменные операции (кроме значительно изношенных или поврежденных).

Что делать со значительно изношенными/поврежденными банкнотами? Они могут приниматься на инкассо. Это означает, что значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.

А значительно изношенные/поврежденные банкноты иностранной валюты — это какие? Если, например, банкноты:

порванные/резанные;

обожженные/трухлые/гнилые;

имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;

имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;

имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

Кроме того, на инкассо принимают банкноты, уже ранее изъятые иностранным государством из обращения. В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься на обмен.

Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты.

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