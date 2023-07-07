В НБУ рассказали, какой бывает валюта: три вида банкнот — Finance.ua
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В НБУ рассказали, какой бывает валюта: три вида банкнот

Валюта
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НБУ отменил определение незначительного износа банкнот иностранной валюты, а кассиры должны проверять подлинность банкнот иностранной валюты только с помощью счетчиков или детекторов валют.
В НБУ рассказали, какой бывает валюта: три вида банкнот
Валюта бывает настоящей, значительно изношенной/поврежденной или поддельной. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Что делать, если банкнота оказалась поддельной?
Поддельные банкноты должны изыматься у клиента и передаваться НБУ на исследование. Если подлог подтверждается, такие банкноты передаются правоохранителям для расследования. Со всеми настоящими банкнотами кассиры банков и небанковских финучреждений должны совершать валютно-обменные операции (кроме значительно изношенных или поврежденных).
Что делать со значительно изношенными/поврежденными банкнотами? Они могут приниматься на инкассо. Это означает, что значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.
А значительно изношенные/поврежденные банкноты иностранной валюты — это какие? Если, например, банкноты:
  • порванные/резанные;
  • обожженные/трухлые/гнилые;
  • имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;
  • имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;
  • имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).
Кроме того, на инкассо принимают банкноты, уже ранее изъятые иностранным государством из обращения. В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься на обмен.

Курс валют

Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты.
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По материалам:
Finance.ua
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