В НБУ рассказали, какой бывает валюта: три вида банкнот — Finance.ua

В НБУ рассказали, какой бывает валюта: три вида банкнот
НБУ отменил определение незначительного износа банкнот иностранной валюты, а кассиры должны проверять подлинность банкнот иностранной валюты только с помощью счетчиков или детекторов валют.
Валюта бывает настоящей, значительно изношенной/поврежденной или поддельной. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Что делать, если банкнота оказалась поддельной?
Поддельные банкноты должны изыматься у клиента и передаваться НБУ на исследование. Если подлог подтверждается, такие банкноты передаются правоохранителям для расследования. Со всеми настоящими банкнотами кассиры банков и небанковских финучреждений должны совершать валютно-обменные операции (кроме значительно изношенных или поврежденных).
Что делать со значительно изношенными/поврежденными банкнотами? Они могут приниматься на инкассо. Это означает, что значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.
А значительно изношенные/поврежденные банкноты иностранной валюты — это какие? Если, например, банкноты:
- порванные/резанные;
- обожженные/трухлые/гнилые;
- имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;
- имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;
- имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).
Кроме того, на инкассо принимают банкноты, уже ранее изъятые иностранным государством из обращения. В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься на обмен.
Курс валют
Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты.
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