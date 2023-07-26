В НБУ рассказали, какие нормы чаще всего нарушают МФО — Finance.ua

В НБУ рассказали, какие нормы чаще всего нарушают МФО Сегодня 10:05 — Кредит&Депозит

В НБУ рассказали, какие нормы чаще всего нарушают МФО

По результатам инспекционных проверок, проведенных Национальным банком в отношении финансовых компаний, были выявлены практически типичные нарушения законодательства.

Подробнее о них рассказала начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг Национального банка Украины Ольга Лобайчук во время своего выступления на Ukrainian Credit Conference

«Сложно мотивировать микрофинансовые компании вывести правильную, корректную, честную информацию об условиях потребительского кредита на собственных веб-сайтах так, чтобы потребитель такую ​​информацию действительно увидел. Размещение важных данных на территории устава, отчетности и т. д. — то есть страниц, которые потребитель может не открыть — не облегчает процесс поиска информации. Именно поэтому мы обсуждаем изменения в постановление № 100. Кроме того, случаются различия между условиями договора, паспорта потребительского кредита, предоставляемого потребителю до заключения договора и на сайте. Некорректно представленная информация, конечно, вводила в заблуждение потребителя», — рассказала Лобайчук.

Договоры

«Например, если финансовая компания в договоре потребительского кредита отмечает, что на нее не распространяется статья 25 Закона «О потребительском кредитовании» (т.е. требования к нравственному поведению), то и совершать взыскание проблемной задолженности можно как угодно. Но, конечно, такие конструкции никак не согласуются с действующим законодательством.

Также распространенным нарушением было несоответствие договоров в части изменения в сторону ухудшения для потребителя процентной ставки по кредиту в одностороннем порядке, в результате чего физические лица платили неправомерно начисленные проценты по кредитам", — отметила специалист НБУ.

Очередность

«У финансовых компаний специфическая трактовка законодательства в части очередности погашения. А именно направление полученных средств на погашение задолженности с нарушением очередности, определенной договором и Законом Украины „О потребительском кредитовании“. Закон четко определяет: в первую очередь уплачиваются просроченная до возврата сумма кредита и просроченные проценты за использование кредита; во вторую очередь уплачиваются сумма кредита и проценты за использование кредита; в третью очередь уплачиваются неустойка и другие платежи согласно договору потребительского кредита. Часто у финансовых компаний система очередности погашений настроена в обратном порядке. То есть физическое лицо все время виновно. Такая логика компаний понятна, но не соответствует закону», — подчеркнула Ольга Лобайчук.

Автосписание

«Хочу сразу подчеркнуть: оно запрещено нашими требованиями. Списывать можно только по графику и согласованный с заемщиками в договоре срок, а не когда захочет финансовая компания, или когда на счете появится, скажем, помощь ВПЛ, которая сразу идет в погашение долга. И не тогда, когда захотелось списать по максимуму все со счета. Погашение задолженности должно производиться исключительно согласно согласованному в договоре графику платежей. В договоре обязательно должно быть право отказаться от таких автосписаний, что собственно и предусматривает примененная технология», — обратила внимание представитель Регулятора.

Штрафы, пени, неустойки

«Хотя они запрещены законом, в договорах были попытки обойти это. Отдельный вопрос по военнослужащим и льготам, предоставленным им Законодателем в части потребительского кредитования. К нашим Защитникам нужно относиться с должным уважением, а не так, чтобы им приходилось писать жалобы Регулятору», — рассказала Лобайчук.

Она добавила, что не может быть никаких автопролонгаций. Продление действия кредитного договора может быть исключительно по согласию сторон, то есть подписание дополнительного соглашения об изменении существенных условий договора и на основании обращения самого заемщика. Изменение срока кредитования может произойти в одностороннем порядке, по желанию исключительно кредитора. Такие действия кредиторов, к сожалению, встречаются достаточно массово, несмотря на то, что такие нарушения исправить невозможно.

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