В НБУ презентовали памятную монету «Военная разведка Украины» (фото) — Finance.ua

В НБУ презентовали памятную монету «Военная разведка Украины» (фото) Сегодня 11:45

В НБУ презентовали памятную монету «Военная разведка Украины» (фото), Фото: bank.gov.ua

По случаю Дня военной разведки Украины Национальный банк 5 сентября 2023 года ввел в обращение памятную монету «Военная разведка Украины». Эта монета посвящена героическим воинам-разведчикам, которые надежно стоят на защите национальных интересов нашего государства.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Военная разведка — это высокотехнологичная и высокоинтеллектуальная составляющая сил безопасности и обороны Украины. Мы не можем сейчас поблагодарить всех разведчиков поименно, но можем почтить честь военной разведки. Поэтому в знак уважения и благодарности к украинским разведчикам Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету „Военная разведка Украины“. Эта монета — посвящение настоящей непобедимости и силе духа наших Героев», — заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Фото: bank.gov.ua

«Убежден, эта уникальная монета станет хорошим памятным знаком о нашей победоносной борьбе против оккупантов и украсит самые изысканные коллекции нумизматов. Наибольшая ценность монеты состоит в том, что она выходит во время полномасштабного вторжения, чем символизирует господство боевого духа над опасностью», — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

На аверсе новой памятной монеты в центре на матовом фоне размещена эмблема Главного управления разведки. На реверсе — по кругу надписи: Военная разведка Украины и лозунг военных разведчиков латиницей Sapiens dominabitur astris («Мудрый будет властвовать над звездами»); в центре — на фоне поверхности земного шара изображение совы, пронизывающей мечом абрисы территории страны-агрессора (на эфесе меч изображен Тризуб — малый Государственный Герб Украины).

Фото: bank.gov.ua

Как приобрести

Приобрести памятную монету «Военная разведка Украины» можно будет с 6 сентября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 10 тысяч памятных монет, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк ) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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