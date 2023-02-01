В НБУ показали индекс ожиданий деловой активности бизнеса — Finance.ua
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В НБУ показали индекс ожиданий деловой активности бизнеса

Казна и Политика
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Бизнес продолжает страдать от российской агрессии, поэтому и далее ослабляет оценки своей экономической деятельности.
Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса по индексу ожиданий деловой активности (ИОДА), пишет НБУ.
В январе ИОДА снизился до 37,5 по сравнению с 42,1 в декабре. На экономическую деятельность предприятий и их ожидания оказывают существенное влияние дефицит электроэнергии, нарушение логистики, низкая платежеспособность населения и т.д.
Так, свои оценки по деловой активности ухудшили предприятия всех отраслей.
В январе секторальный индекс предприятий:
  • промышленности составил 40,6 (в декабре — 43,4). На снижение оценок, в частности, повлияли дефицит электроэнергии, удорожание производственных затрат и уменьшение спроса;
  • строительства — 34,5 (в декабре — 35,6). На уровень деловой активности повлияли боевые действия, удорожание сырья, сокращение инвестиций и сезонный фактор;
  • торговли — снизился до 33,9 (в декабре — 42,1). Типичное снижение активности в начале года, усиленное снижением доходов населения, обусловили резкое ухудшение оценок товарооборота и объемов закупки товаров для продажи;
  • сферы услуг — 37,2 (в декабре — 41,8). На ухудшение оценок повлияли разрушения инфраструктуры, сложности с поставкой и повышение тарифов. Большинство предприятий, участвующих в опросах, и в дальнейшем ожидают удорожания собственной продукции/услуг и сокращения работников, больше всего — в секторе строительства.
По материалам:
Finance.ua
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