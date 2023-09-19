В НБУ назначили нового главу департамента денежного обращения — Finance.ua
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В НБУ назначили нового главу департамента денежного обращения

Казна и Политика
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Новым директором Департамента денежного обращения Национального банка Украины с 18 сентября 2023 года назначен Олег Прохода.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ .
Отмечается, что в сферу ответственности Олега Проходы в должности директора Департамента денежного обращения будет входить: разработка и внедрение стратегии наличного денежного обращения в Украине, методологическое обеспечение и управление наличным денежным оборотом, в частности с внедрением новейших технологий, определение общей потребности в наличных средствах и необходимых номиналах банкнот и монет, организация изготовления банкнот и т. д.
В Нацбанке отмечают, что Департамент денежного обращения входит в блок «Платежные системы и денежное обращение», руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.
«Одна из важных задач для Национального банка — поддерживать качественные, прозрачные и удобные наличные расчеты для всех сфер общества: граждан, бизнеса, государства. Надеюсь, что значительный опыт работы в банковской системе и лидерство нового руководителя усилят команду Департамента денежного обращения, и мы сможем воплощать новые интересные и результативные проекты по улучшению наличного обращения в Украине», — отметил Шабан.
По материалам:
Укрінформ
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