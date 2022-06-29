В НАТО согласовали усиленный пакет помощи Украине — Finance.ua

В НАТО согласовали усиленный пакет помощи Украине Сегодня 16:48 — Казна и Политика

В НАТО согласовали усиленный пакет помощи Украине

Лидеры стран-членов НАТО согласовали усиленный пакет оборонной помощи для Украины.

Об этом говорится в декларации саммита лидеров, стартовавшего накануне в Мадриде.

«Мы продолжим и еще более усилим политическую и практическую поддержку нашего близкого партнера Украины, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Совместно с Украиной мы приняли решение об усиленном пакете поддержки. Это ускорит поставки нелетального оборонного оборудования, улучшит киберзащиту Украины ее устойчивость, а также поддержит модернизацию оборонного сектора в переходный период для укрепления долгосрочной оперативной совместимости», — говорится в декларации.

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«В более долгосрочной перспективе мы будем оказывать помощь Украине и поддерживать ее усилия на пути послевоенного восстановления и реформ», — говорится в документе.

В декларации отмечается, что лидеры Альянса решительно осуждают агрессивную войну России против Украины.

Также отмечено, что Россия намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис, от которого страдают миллиарды людей по всему миру, в том числе своими военными действиями.

«Союзники тесно сотрудничают в поддержке международных усилий по обеспечению экспорта украинского зерна и облегчению глобального продовольственного кризиса. Мы будем продолжать противостоять лжи россии и отвергать ее безответственную риторику. россия должна немедленно прекратить войну и выйти из Украины. беларусь должна прекратить свое участие в этой войне» — говорится в декларации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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