В НАТО согласовали усиленный пакет помощи Украине — Finance.ua

В НАТО согласовали усиленный пакет помощи Украине
Лидеры стран-членов НАТО согласовали усиленный пакет оборонной помощи для Украины.
Об этом говорится в декларации саммита лидеров, стартовавшего накануне в Мадриде.
«Мы продолжим и еще более усилим политическую и практическую поддержку нашего близкого партнера Украины, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Совместно с Украиной мы приняли решение об усиленном пакете поддержки. Это ускорит поставки нелетального оборонного оборудования, улучшит киберзащиту Украины ее устойчивость, а также поддержит модернизацию оборонного сектора в переходный период для укрепления долгосрочной оперативной совместимости», — говорится в декларации.
«В более долгосрочной перспективе мы будем оказывать помощь Украине и поддерживать ее усилия на пути послевоенного восстановления и реформ», — говорится в документе.
В декларации отмечается, что лидеры Альянса решительно осуждают агрессивную войну России против Украины.
Также отмечено, что Россия намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис, от которого страдают миллиарды людей по всему миру, в том числе своими военными действиями.
«Союзники тесно сотрудничают в поддержке международных усилий по обеспечению экспорта украинского зерна и облегчению глобального продовольственного кризиса. Мы будем продолжать противостоять лжи россии и отвергать ее безответственную риторику. россия должна немедленно прекратить войну и выйти из Украины. беларусь должна прекратить свое участие в этой войне» — говорится в декларации.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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