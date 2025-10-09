0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НАПК назвали самые популярные сферы лоббирования

20
В НАПК назвали самые популярные сферы лоббирования
В НАПК назвали самые популярные сферы лоббирования
С начала сентября начал действовать Закон Украины «О лоббировании». Одновременно Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло в промышленную эксплуатацию ключевой инструмент его реализации: «Реестр прозрачности» — открытую публичную платформу, которая собирает, обрабатывает и обнародует данные о субъектах лоббирования и их отчетности.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
По состоянию на 30 сентября 2025 года в Реестре зарегистрировались 73 субъекта лоббирования, из которых 39 — юридические лица (от имени которых могут лоббировать 113 человек) и 34 — физические лица. Один человек прекратил статус лоббиста. Итак, всего 147 лоббистов могут влиять на принятие решений в стране.
Читайте также
Среди юридических лиц, зарегистрировавшихся в Реестре, в частности:
  • общества с ограниченной ответственностью — 16,
  • ассоциации — 8;
  • акционерные общества — 5;
  • адвокатские объединения — 3;
  • союзы объединений граждан — 3;
  • общественные союзы — 2;
  • другая организационно-правовая форма — 2.
Самые популярные сферы лоббирования:
  • экономическое развитие, регуляторная политика и собственность; правовая политика; финансовая, банковская, налоговая и таможенная политика — 54 субъекта лоббирования;
  • правоохранительная деятельность — 53 субъекта;
  • инновации и цифровые трансформации. Эту сферу планируют лоббировать 49 субъектов;
  • транспорт, связь и инфраструктура — ​​47 субъектов;
  • экологическая политика и природопользование; аграрная и земельная политика — 45 субъектов;
Наименьшее количество субъектов выбрали сферу «Молодежь и спорт» — 26 субъектов лоббирования.

Кто не может быть лоббистом

В НАПК отмечают, что не все желающие могут приобрести статус лоббиста. Закон устанавливает четкие ограничения, чтобы избежать конфликта интересов и злоупотребления влиянием.
В частности, лоббистом не может быть:
  • действующий публичный служащий или уволившийся менее года назад;
  • человек с непогашенной/не снятой судимостью (кроме реабилитированных), или лицо, у которого есть админвзыскание за коррупцию или действующий запрет на лоббирование;
  • гражданин или резидент россии;
  • любой государственный орган, орган местного самоуправления или другое учреждение публичного права;
  • лица, связанные с террористической деятельностью или находящиеся под санкциями (в том числе международными);
  • компании, зарегистрированные на территории россии или связанные с ней или страной, не выполняющей международные стандарты борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, или компании, находящиеся под санкциями;
  • юридическое лицо, конечным бенефициарным собственником или участником которого является лицо, указанное в предыдущих пунктах, если такой участник принял существенное участие в соответствующем юридическом лице, в том числе с другими участниками;
  • субъекты обеспечения правотворческой деятельности;
  • компании, к которым за последние 5 лет применялись уголовно-правовые меры;
  • медиа;
  • политические партии и их региональные ячейки;
  • религиозные организации;
  • кандидаты на выборах.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems