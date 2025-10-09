В НАПК назвали самые популярные сферы лоббирования Сегодня 09:17

С начала сентября начал действовать Закон Украины «О лоббировании». Одновременно Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло в промышленную эксплуатацию ключевой инструмент его реализации: «Реестр прозрачности» — открытую публичную платформу, которая собирает, обрабатывает и обнародует данные о субъектах лоббирования и их отчетности.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По состоянию на 30 сентября 2025 года в Реестре зарегистрировались 73 субъекта лоббирования, из которых 39 — юридические лица (от имени которых могут лоббировать 113 человек) и 34 — физические лица. Один человек прекратил статус лоббиста. Итак, всего 147 лоббистов могут влиять на принятие решений в стране.

Среди юридических лиц, зарегистрировавшихся в Реестре, в частности:

общества с ограниченной ответственностью — 16,

ассоциации — 8;

акционерные общества — 5;

адвокатские объединения — 3;

союзы объединений граждан — 3;

общественные союзы — 2;

другая организационно-правовая форма — 2.

Самые популярные сферы лоббирования:

экономическое развитие, регуляторная политика и собственность; правовая политика; финансовая, банковская, налоговая и таможенная политика — 54 субъекта лоббирования;

правоохранительная деятельность — 53 субъекта;

инновации и цифровые трансформации. Эту сферу планируют лоббировать 49 субъектов;

транспорт, связь и инфраструктура — ​​47 субъектов;

экологическая политика и природопользование; аграрная и земельная политика — 45 субъектов;

Наименьшее количество субъектов выбрали сферу «Молодежь и спорт» — 26 субъектов лоббирования.

Кто не может быть лоббистом

В НАПК отмечают, что не все желающие могут приобрести статус лоббиста. Закон устанавливает четкие ограничения, чтобы избежать конфликта интересов и злоупотребления влиянием.

В частности, лоббистом не может быть:

действующий публичный служащий или уволившийся менее года назад;

человек с непогашенной/не снятой судимостью (кроме реабилитированных), или лицо, у которого есть админвзыскание за коррупцию или действующий запрет на лоббирование;

гражданин или резидент россии;

любой государственный орган, орган местного самоуправления или другое учреждение публичного права;

лица, связанные с террористической деятельностью или находящиеся под санкциями (в том числе международными);

компании, зарегистрированные на территории россии или связанные с ней или страной, не выполняющей международные стандарты борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, или компании, находящиеся под санкциями;

юридическое лицо, конечным бенефициарным собственником или участником которого является лицо, указанное в предыдущих пунктах, если такой участник принял существенное участие в соответствующем юридическом лице, в том числе с другими участниками;

субъекты обеспечения правотворческой деятельности;

компании, к которым за последние 5 лет применялись уголовно-правовые меры;

медиа;

политические партии и их региональные ячейки;

религиозные организации;

кандидаты на выборах.

