В НАПК назвали самые популярные сферы лоббирования
С начала сентября начал действовать Закон Украины «О лоббировании». Одновременно Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло в промышленную эксплуатацию ключевой инструмент его реализации: «Реестр прозрачности» — открытую публичную платформу, которая собирает, обрабатывает и обнародует данные о субъектах лоббирования и их отчетности.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
По состоянию на 30 сентября 2025 года в Реестре зарегистрировались 73 субъекта лоббирования, из которых 39 — юридические лица (от имени которых могут лоббировать 113 человек) и 34 — физические лица. Один человек прекратил статус лоббиста. Итак, всего 147 лоббистов могут влиять на принятие решений в стране.
Среди юридических лиц, зарегистрировавшихся в Реестре, в частности:
- общества с ограниченной ответственностью — 16,
- ассоциации — 8;
- акционерные общества — 5;
- адвокатские объединения — 3;
- союзы объединений граждан — 3;
- общественные союзы — 2;
- другая организационно-правовая форма — 2.
Самые популярные сферы лоббирования:
- экономическое развитие, регуляторная политика и собственность; правовая политика; финансовая, банковская, налоговая и таможенная политика — 54 субъекта лоббирования;
- правоохранительная деятельность — 53 субъекта;
- инновации и цифровые трансформации. Эту сферу планируют лоббировать 49 субъектов;
- транспорт, связь и инфраструктура — 47 субъектов;
- экологическая политика и природопользование; аграрная и земельная политика — 45 субъектов;
Наименьшее количество субъектов выбрали сферу «Молодежь и спорт» — 26 субъектов лоббирования.
Кто не может быть лоббистом
В НАПК отмечают, что не все желающие могут приобрести статус лоббиста. Закон устанавливает четкие ограничения, чтобы избежать конфликта интересов и злоупотребления влиянием.
В частности, лоббистом не может быть:
- действующий публичный служащий или уволившийся менее года назад;
- человек с непогашенной/не снятой судимостью (кроме реабилитированных), или лицо, у которого есть админвзыскание за коррупцию или действующий запрет на лоббирование;
- гражданин или резидент россии;
- любой государственный орган, орган местного самоуправления или другое учреждение публичного права;
- лица, связанные с террористической деятельностью или находящиеся под санкциями (в том числе международными);
- компании, зарегистрированные на территории россии или связанные с ней или страной, не выполняющей международные стандарты борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, или компании, находящиеся под санкциями;
- юридическое лицо, конечным бенефициарным собственником или участником которого является лицо, указанное в предыдущих пунктах, если такой участник принял существенное участие в соответствующем юридическом лице, в том числе с другими участниками;
- субъекты обеспечения правотворческой деятельности;
- компании, к которым за последние 5 лет применялись уголовно-правовые меры;
- медиа;
- политические партии и их региональные ячейки;
- религиозные организации;
- кандидаты на выборах.
