В налоговой объяснили ньюансы перехода на единый налог по ставке 2% — Finance.ua

В налоговой объяснили ньюансы перехода на единый налог по ставке 2%

Сегодня 19:00 — Казна и Политика

В Государственной налоговой службе Украины дали ответ об особенностях перехода плательщиков на упрощенную систему налогообложения.

Будет ли аннулирована регистрация плательщика НДС на период действия особого налогового режима (единый налог третьей группы по ставке 2%)?

Субъектам хозяйствования, которые изберут третью группу единого налога по ставке 2 процента дохода, на время перехода на упрощенную систему налогообложения будут находиться в статусе плательщика НДС, регистрация плательщика НДС не аннулируется, а приостановлена на период пребывания такого субъекта хозяйствования на третьей группе единого налога по ставке 2 процента дохода.

2. Если нет, то должен ли плательщик единого налога по ставке 2% подавать декларацию по НДС?

Поскольку у субъекта хозяйствования на третьей группе единого налога по ставке 2 процента дохода отсутствуют объекты налогообложения налогом на добавленную стоимость и с учетом пунктов 9.5 подраздела 8 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс) и 49.2 раздела II Кодекса у такого субъекта хозяйствования отсутствует обязанность по начислению, уплате и подаче налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость по операциям по ввозу и по поставкам товаров, работ и услуг, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, и которые выполнены в период пребывания в такой упрощенной системе налогообложения.

3. Остается ли право у плательщика НДС, избравшего единый налог по ставке 2%, составлять НН/РК?

Плательщики НДС лишаются права на составление налоговых накладных и расчетов корректировки к ним по операциям, совершенным в период пребывания такого субъекта хозяйствования на третьей группе единого налога по ставке 2 процента дохода.

4. Как плательщик НДС может узнать, избрал ли его поставщик или покупатель единый налог по ставке 2%?

Регистрация предприятия плательщиком единого налога по ставке 2 процента дохода проводится путем внесения в Реестр плательщиков единого налога. На веб-портале ГНС по ссылке http://cabinet.tax.gov.ua реализована возможность проверки принадлежности субъекта хозяйствования к плательщикам единого налога по ставке 2 процента дохода.

7. Какова процедура перехода на единый налог по ставке 2% (заявление, кабинет, бумажная форма и т.п.)? И в какие сроки?

Форма заявления о применении упрощенной системы налогообложения утверждена приказом Министерства финансов Украины от 16 июля 2019 г. № 308.

Для избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения по ставке 2 процента дохода предприятие подает в контролирующий орган заявление о применении упрощенной системы налогообложения по выбору в бумажной форме или средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронный документооборот» и «Об электронных доверительных услугах».

Субъект хозяйствования, в случае невозможности подачи заявления в контролирующий орган по месту налогового учета, может подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения в бумажной форме в любой ближайший контролирующий орган.

Также предприятие имеет возможность подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения по ставке 2 процента через Электронный кабинет.

Для вновь зарегистрированных в установленном законом порядке субъектов хозяйствования срок для подачи заявления составляет 10 дней со дня государственной регистрации. Такие субъекты хозяйствования можно считать плательщиками единого налога третьей группы со дня их государственной регистрации.

Для действующих хозяйствующих субъектов, которые воспользуются правом перейти на упрощенную систему налогообложения по ставке единого налога 2 процента дохода, изменены предельные сроки для подачи заявления.

Субъект хозяйствования считается плательщиком единого налога третьей группы по ставке 2 процента:

— с 1 апреля 2022 года — в случае подачи заявления до 1 апреля 2022 года;

— со следующего рабочего дня после подачи заявления — в случае подачи заявления начиная с 1 апреля 2022 года.

8. Как будем отчитываться по единому налогу по ставке 2% (сроки и формы)?

Налоговым (отчетным) периодом для плательщиков единого налога третьей группы по ставке 2 процента дохода является календарный месяц.

В настоящее время с учетом изменений, внесенных в Кодекс, разрабатывается новая форма налоговой декларации плательщика единого налога третьей группы на период действия военного и чрезвычайного положения.

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