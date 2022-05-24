В НАК назвали задачу нового главы «Укртранснафты» — Finance.ua
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В НАК назвали задачу нового главы «Укртранснафты»

Сегодня 14:33Фондовый рынок
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Кабинет министров сменил генерального директора АО «Уртранснафта». Вместо Николая Гавриленко им стал Владимир Цепенда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК «Нафтогаз Украины».
«Перед новым руководителем стоит срочная и критически важная задача — быть одним из главных факторов решения топливного кризиса в Украине в течение следующих недель», — говорится в сообщении.
До этого Владимир Цепенда более 9 лет работал на предприятиях Группы «Нафтогаз».
Николай Гавриленко возглавлял «Укртранснафту» с 2015 года.
Топливный кризис в Украине длится около месяца. Еще в начале мая представители власти заявляли, что он закончится за неделю.
По материалам: РБК-Україна
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