В НАК назвали задачу нового главы «Укртранснафты» — Finance.ua

В НАК назвали задачу нового главы «Укртранснафты»

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Кабинет министров сменил генерального директора АО «Уртранснафта». Вместо Николая Гавриленко им стал Владимир Цепенда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК «Нафтогаз Украины».

«Перед новым руководителем стоит срочная и критически важная задача — быть одним из главных факторов решения топливного кризиса в Украине в течение следующих недель», — говорится в сообщении.

До этого Владимир Цепенда более 9 лет работал на предприятиях Группы «Нафтогаз».

Николай Гавриленко возглавлял «Укртранснафту» с 2015 года.

Топливный кризис в Украине длится около месяца. Еще в начале мая представители власти заявляли, что он закончится за неделю.

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