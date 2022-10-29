В Нафтогазе заявили, что предстоящий отопительный сезон будет «худшим в истории» — Finance.ua

В Нафтогазе заявили, что предстоящий отопительный сезон будет «худшим в истории»
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что грядущая зима будет худшей в истории Украины из-за проблем с электричеством и отоплением.
Об этом он рассказал в интервью газете Handelsblatt.
«По словам бывшего министра энергетики, ближайшие месяцы станут „худшей зимой в нашей истории“ для Украины. Ее ждут постоянные отключения электричества и проблемы с отоплением», — пишет издание.
Витренко отметил, что Украина пытается предотвратить масштабные проблемы.
«Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%», — сказал глава «Нафтогаза».
Чиновник добавил, что около 40% электростанций в стране были разрушены, поэтому электричество приходится постоянно отключать и в то же время пытаться как можно быстрее все восстановить. Он отметил, что Украина нуждается в помощи партнеров для обеспечения работы энергосистемы.
Также Витренко заявил об уничтожении всех нефтеперерабатывающих заводов в Украине.
Справка Finance.ua:
- в ДТЭК объяснили, что если по графику стабилизационных отключений (в случае его ввода) у вас дома должен быть свет, а его нет, возможно, на электрооборудовании произошла авария;
- КГГА решила начать отопительный сезон в столице, чтобы помочь энергетикам, поскольку, несмотря на просьбу сократить потребление электроэнергии, киевляне включают обогреватели, чем увеличивают нагрузку на сети;
- в некоторых городах Украины возьмутся за нарушителей экономии электричества. Санкции готовятся применять в Тернопольской области, Полтаве и Кривом Роге.
Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии
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