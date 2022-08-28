В «Нафтогазе» разъяснили, кто может передавать показания счетчика непосредственно поставщику — Finance.ua

В «Нафтогазе» разъяснили, кто может передавать показания счетчика непосредственно поставщику Сегодня 21:09 — Личные финансы

В «Нафтогазе» разъяснили, кто может передавать показания счетчика непосредственно поставщику

После того как ряд областных газоснабжающих компаний стали банкротами, более 10 млн абонентов автоматически перевели на обслуживание в «Нафтогаз». Но передавать показания газовых счетчиков украинцы обязаны облгазам, что часто приводит к путанице и завышенным суммам в платежках. Но некоторые клиенты «Нафтогаза» могут передавать их непосредственно сразу компании-поставщику.

Такое разъяснение дал «Нафтогаз» в своем Facebook-аккаунте.

Одна из клиенток поинтересовалась, могут ли уже потребители газа передавать показания своих счетчиков сразу «Нафтогазу».

«Уже есть такая опция в личном кабинете, как „внести показания“, потому что раньше такого не было, только для некоторых областей?» — спросила клиентка у поставщика.

«Нафтогаз» ей ответил, что такая опция есть у потребителей из трех областей: Донецкой, Херсонской и Кировоградской.

Другие клиенты, проживающие в других областях, могут передать показания счетчиков газа любым из доступных и удобных для них способов:

На сайте или в чате облгаза.

Позвонив в контакт-центр облгаза. Такой способ наиболее рискованный из-за человеческого фактора. Оператор колл-центра на линии может что-то напутать.

В платежке за распределение газа, указав первые пять цифр на черном фоне и две на красном.

Кроме того, можно передать показания счетчика газа посредством SMS-сообщения. Его посылают на номер 7104.

«Заполнять SMS следует следующим образом: сначала указать номер лицевого счета (состоит из 10 цифр), а затем через пропуск показания счетчика (до 5 цифр). Если сообщение заполнено без ошибок, то вскоре после его отправки придет ответ, — объяснили в сообщении Нафтогаза».

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