Цена газа для украинцев зимой: в «Нафтогазе» сделали заявление — Finance.ua

Цена газа для украинцев зимой: в «Нафтогазе» сделали заявление Сегодня 15:00 — Энергетика

Как сообщила компания «Нафтогаз», «отопительный сезон» — страшные для украинцев слова, однако оснований для волнения нет. Ведь тарифный план «Фиксированный» — 7,96 грн/куб. м — действует до конца апреля 2023 года. Цена неизменная и довоенная.

Нафтогаз работает в режиме нон-стоп, чтобы бесперебойно обеспечить газом каждый дом, больницу, садик, воинскую часть и другие социальные объекты.

В Европе тариф подорожал:

в Литве цена достигла 1,02 евро/куб. м, или около 42 грн,

в Молдове — 22,99 лея/куб. м, или почти 44 грн,

в Польше — 6,64 злотых, или более 53 грн.

Среди причин роста — увеличение закупочной цены природного газа на европейском рынке и газовый шантаж россии. Украинцы, продолжайте добросовестно оплачивать счета, ведь сегодня это очень важно.

«К тому же 7,96 грн — это незначительные деньги в современных украинских реалиях. Помните, что каждый оплаченный счет — поддержка в тылу, шаг к победе и стабильный отопительный сезон 2022/2023. Противник уже дал понять, что готов бить по важным гражданским объектам, инфраструктуре и шантажировать Европу для снятия санкций», — отметили в компании.

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