Цена газа для украинцев зимой: в «Нафтогазе» сделали заявление — Finance.ua
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Цена газа для украинцев зимой: в «Нафтогазе» сделали заявление

Энергетика
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Как сообщила компания «Нафтогаз», «отопительный сезон» — страшные для украинцев слова, однако оснований для волнения нет. Ведь тарифный план «Фиксированный» — 7,96 грн/куб. м — действует до конца апреля 2023 года. Цена неизменная и довоенная.
Нафтогаз работает в режиме нон-стоп, чтобы бесперебойно обеспечить газом каждый дом, больницу, садик, воинскую часть и другие социальные объекты.
В Европе тариф подорожал:
  • в Литве цена достигла 1,02 евро/куб. м, или около 42 грн,
  • в Молдове — 22,99 лея/куб. м, или почти 44 грн,
  • в Польше — 6,64 злотых, или более 53 грн.
Среди причин роста — увеличение закупочной цены природного газа на европейском рынке и газовый шантаж россии. Украинцы, продолжайте добросовестно оплачивать счета, ведь сегодня это очень важно.
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«К тому же 7,96 грн — это незначительные деньги в современных украинских реалиях. Помните, что каждый оплаченный счет — поддержка в тылу, шаг к победе и стабильный отопительный сезон 2022/2023. Противник уже дал понять, что готов бить по важным гражданским объектам, инфраструктуре и шантажировать Европу для снятия санкций», — отметили в компании.
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По материалам:
Finance.ua
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