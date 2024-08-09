В Национальной транспортной модели Украины произошли изменения — Finance.ua

В Национальной транспортной модели Украины произошли изменения Сегодня 16:44 — Казна и Политика

В разработанную при финансовой поддержке ЕС Национальную транспортную модель Украины (НТМУ) после обновления включены Трансъевропейские транспортные сети (TEN-T) и сети внутренних водных путей Украины.

Об этом сообщил руководитель проекта ЕС «Поддержка органов власти Украины в разработке Национальной транспортной модели и мастер-плана» Аднан Рахман, передает «Интерфакс-Украина».

«Национальная транспортная модель Украины была завершена в прошлом году. Однако работа над ее расширением и усовершенствованием продолжается. НТМУ было расширено за счет включения Трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T), сети внутренних водных путей Украины и содержит самые актуальные данные», — сообщил Рахман.

В предыдущую версию модели, разработанной до войны, внутренние водные пути не были включены.

«На этом этапе мы добавили в модель все внутренние водные пути Украины. Также включили все шлюзы, что очень важно, поскольку именно шлюзы определяют пропускную способность и маршруты для судоходства.

Теперь модель можно использовать для анализа потоков, преимущественно грузовых, по внутренним водным путям. Чего стратегически не хватает, так это информации о транспортных расходах", — отметил Рахман.

Он добавил, что разработчики обратились в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления), чтобы то запросило информацию о транспортных расходах у компаний, осуществляющих перевозку внутренним водным транспортом.

«Информация о транспортных расходах, в частности при перевозке по внутреннему водному транспорту, — это основная информация. Без нее мы не можем смоделировать, как осуществляется выбор между различными видами транспорта», — отметил эксперт.

На этом этапе группа проекта работает над подготовкой Минвосстановления к принятию и использованию НТМУ, поскольку, по словам Рахмана, министерству требуются квалифицированные и компетентные специалисты для эффективного поддержания, обновления и использования модели.

В настоящее время идет разработка плана создания подразделения аналитической поддержки министерства для работы с ней.

Среди вариантов рассматривается возможность его создания в рамках министерства или одной из подведомственных организаций, например подчиненного ему предприятия в сфере автомобильного транспорта или АО «Укрзализныця».

Економічна Правда По материалам:

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