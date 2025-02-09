В начале года украинцы купили наибольший объем валюты за 12 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В начале года украинцы купили наибольший объем валюты за 12 лет

Валюта
14
В начале года украинцы купили наибольший объем валюты за 12 лет
В начале года украинцы купили наибольший объем валюты за 12 лет
В прошлом месяце население Украины продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на сумму 1,411 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,891 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,480 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Следует отметить, что объем покупки вырос на 13,6% по сравнению с декабрем 2024 года.
В начале года украинцы купили наибольший объем валюты за 12 лет
Этот показатель стал рекордным за последние 12 лет. Последний раз столь большой объем валюты покупали еще в ноябре 2012 года, когда покупка составила 1,523 млрд долларов.
В начале года украинцы купили наибольший объем валюты за 12 лет
Напомним, по данным НБУ, на 1 января 2025 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,8 млн вкладов граждан и ФЛП.
Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,2 млн вкладов на 899,5 млрд гривен. В валюте было 10,3 млн вкладов на сумму 492,7 млрд гривен.
Также, по данным НБУ, в декабре средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составили 10,3% годовых. По валютным депозитам банки предлагали всего 1,1% годовых.

Рейтинг банков по вкладам

  • в государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 523,6 млрд гривен;
  • на втором месте государственный Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, сумма — 215,3 млрд гривен;
  • на третьем частный Универсал банк — 9,2 млн вкладчиков, сумма — 108,0 млрд гривен.

Выбрать депозит

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.