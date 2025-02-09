В начале года украинцы купили наибольший объем валюты за 12 лет — Finance.ua

В начале года украинцы купили наибольший объем валюты за 12 лет
В прошлом месяце население Украины продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на сумму 1,411 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,891 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,480 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Следует отметить, что объем покупки вырос на 13,6% по сравнению с декабрем 2024 года.
Этот показатель стал рекордным за последние 12 лет. Последний раз столь большой объем валюты покупали еще в ноябре 2012 года, когда покупка составила 1,523 млрд долларов.
Напомним, по данным НБУ, на 1 января 2025 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,8 млн вкладов граждан и ФЛП.
Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,2 млн вкладов на 899,5 млрд гривен. В валюте было 10,3 млн вкладов на сумму 492,7 млрд гривен.
Также, по данным НБУ, в декабре средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составили 10,3% годовых. По валютным депозитам банки предлагали всего 1,1% годовых.
Рейтинг банков по вкладам
- в государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 523,6 млрд гривен;
- на втором месте государственный Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, сумма — 215,3 млрд гривен;
- на третьем частный Универсал банк — 9,2 млн вкладчиков, сумма — 108,0 млрд гривен.
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