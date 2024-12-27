В начале 2022-го Украина имела всего 3 тыс. социальных квартир при общем количестве ВПО — 5 млн — Finance.ua
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В начале 2022-го Украина имела всего 3 тыс. социальных квартир при общем количестве ВПО — 5 млн

Казна и Политика
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В начале 2022-го Украина имела всего 3 тыс. социальных квартир при общем количестве ВПО — 5 млн
В начале 2022-го Украина имела всего 3 тыс. социальных квартир при общем количестве ВПО — 5 млн
В начале 2022-го Украина имела всего 3 тыс. социальных квартир при общем количестве ВПЛ — 5 млн.
Об этом сообщила младшая экономистка Центра экономической стратегии Мария Томилина на событии проекта «Контроль расходов на восстановление Украины», посвященного вопросам социального жилья.
«В начале 90-х состоялась активная приватизация жилья, из-за чего государство осталось без социального жилья. Проблема только обострилась с началом войны, а затем — и полномасштабного вторжения. В 2021 году было только 3 тысячи квартир, которые относились к социальному жилью, тогда как в 2022 году у нас было более 5 млн внутренне перемещенных лиц», — отметила Мария Томилина.
Проблема обеспечения жильем является одним из самых больших вызовов для ВПЛ, а соответствующие инициативы она называет недостаточными или неидеальными. Это касается законов, которые позволили длительное проживание ВПЛ в студенческих общежитиях и предоставили ВПЛ приоритет при получении компенсации за поврежденное жилье.
«По данным Международной организации по миграции, по состоянию на октябрь у нас было около 3,6 млн ВПЛ. Все они имеют право на временное социальное жилье, которое предоставляется до одного года, но срок проживания может быть продлен», — отметила Мария Томилина.
ВПЛ и члены их семей имеют право на временное социальное жилье по месту фактического проживания. Помещение предоставляется из специального фонда жилья, сформированного местными органами власти. Минимальная площадь на одного человека составляет 6 м2.
Первоочередное право на обеспечение жильем имеют:
  • многодетные семьи;
  • семьи с детьми
  • беременные;
  • нетрудоспособные;
  • пенсионеры.
При этом, чтобы получить жилье, нужно стать на учет нуждающихся в нем граждан. Размер денежной компенсации от государства для лиц, бесплатно предоставляющих жилье ВПЛ -14,77 грн человек/день.
По словам Томилиной, в последние несколько месяцев произошли изменения в законодательном урегулировании вопроса жилья для ВПЛ. В частности, закон № 4080-IX «…относительно дополнительных мер, связанных с обеспечением внутренне перемещенных лиц жильем», принятый в ноябре, предусматривает:
  1. Общежития, принадлежащие учреждениям ПТО или высшего образования, могут передаваться для проживания ВПЛ во время военного положения и три года после него
  2. Инвентаризацию жилья для проживания ВПЛ и создания Информационно-аналитической системы объектов недвижимого имущества для обеспечения ВПЛ жильем.
«Однако передача общежитий — это не идеальное решение, поскольку ученики и студенты могли бы вернуться в оффлайн обучение после военного положения, но будут ограничены в этом. В то время как построение информационно-аналитической системы — это правильное решение, но также требует эффективного внедрения и координации усилий многих стейкхолдеров», — отметила Томилина.
Проект «Контроль расходов на восстановление Украины» финансируется Европейским Союзом и реализуется совместно Центром экономической стратегии, ИЭД и ОО «Технологии прогресса».
По материалам:
Finance.ua
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