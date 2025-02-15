В Нацбанке заявляют о сокращении объема неработающих кредитов более чем на 29 млрд грн за год — Finance.ua
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В Нацбанке заявляют о сокращении объема неработающих кредитов более чем на 29 млрд грн за год

Кредит&Депозит
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В Нацбанке заявляют о сокращении объема неработающих кредитов более чем на 29 млрд грн за год
В Нацбанке заявляют о сокращении объема неработающих кредитов более чем на 29 млрд грн за год
По состоянию на 1 января 2025 г. доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 30,3%. Это на 7,1 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
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Отмечается, что объем NPL за 2024 год сократился на 29,1 млрд грн до 393,2 млрд грн. Тенденция его постепенного сокращения продолжается с начала 2023 года.

Что способствовало уменьшению NPL

Одним из ключевых факторов сокращения NPL стало дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества, учитывая постепенное возобновление спроса на кредиты и улучшение условий кредитования.
Объем валовых кредитов в банковской системе за 2025 год вырос на 167,5 млрд грн или на 14,8%.
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Еще одной причиной сокращения доли NPL является списание неработающих кредитов, прежде всего розничных. Доля NPL в розничном кредитном портфеле за это время снизилась на 8 в. п. до 15,5%.
В то же время несколько улучшилось качество урегулирования и корпоративных долгов — доля NPL в кредитах бизнеса сократилась на 5,2 в. п. до 39%.

В каких банках сократилась доля неработающих кредитов

Сокращение доли неработающих кредитов зафиксировано во всех группах банков. В частности, в частных украинских банках — до 12,6%, в банках с иностранным капиталом — до 10,9%, в государственных — до 43%.
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Без учета долгов бывших собственников АО КБ «ПриватБанк» и старых долгов времен до оздоровления банковской системы во время кризиса 2015−2017 годов доля неработающих кредитов по состоянию на 1 января 2025 года составляет 24,8% в государственных банках и 18,6% - в целом в банковской системе (уровень ниже 20% впервые с октября 2022 года).
По материалам:
Finance.ua
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