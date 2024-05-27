В Нацбанке спрогнозировали, когда заработные платы превысят довоенный уровень — Finance.ua

В Нацбанке спрогнозировали, когда заработные платы превысят довоенный уровень Сегодня 15:04 — Личные финансы

В Нацбанке спрогнозировали, когда заработные платы превысят довоенный уровень, unsplash.com

Экономика восстанавливается, поэтому бизнес не прекращает поиск новых работников. Конкуренция за квалифицированных работников растет, а бизнес реагирует на это повышением зарплат.

Об этом отмечает НБУ в своем экономическом прогнозе.

Количество вакансий и резюме

Количество вакансий на сайтах поиска работы резко возросло с начала года. В то же время количество резюме даже уменьшилось.

«Уменьшение количества людей, ищущих работу, может свидетельствовать, что некоторые из них уже ее нашли, однако бизнесу все равно недостает рабочих рук», — пояснили в Нацбанке.

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В некоторых сферах на одну открытую вакансию приходится в среднем менее одного резюме.

Где наибольшая нехватка работников

Согласно опросам бизнеса, остро ощущается нехватка работников рабочих специальностей, а также в сфере логистики и розничной торговли.

«Но и во многих других секторах сохраняется существенный дефицит кадров», — добавляют в НБУ.

Найти работника на необходимую позицию становится все труднее из-за последствий войны, прежде всего миграции и мобилизации.

Кроме того, бизнес жалуется, что опыт, навыки и запросы кандидатов часто не соответствуют предлагаемым должностям.

Сколько еще будет сохраняться такая ситуация на рынке труда

В Национальном банке прогнозируют, что в результате войны такая напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще долго.

На этапе восстановления страны бизнес будет еще более активно соревноваться за новых работников. В результате безработица будет постепенно снижаться, а зарплаты будут расти довольно быстро.

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в 2025 году реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень. НБУ прогнозирует еще

Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) — на 3,7%. НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 14,8%, реальной — на 8,1%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, реальная — на 6,5%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,6%, реальная — на 3,0%;

как сообщал кадровый портал work. uа, в апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне;

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, который берется для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 2 тысячи гривен.



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