В Нацбанке сообщили, когда полноценно возобновится кредитование бизнеса — Finance.ua

В Нацбанке сообщили, когда полноценно возобновится кредитование бизнеса Сегодня 09:15 — Кредит&Депозит

В Нацбанке сообщили, когда полноценно возобновится кредитование бизнеса

Национальный банк считает, что главная причина сокращения кредитования бизнеса — это подавленный спрос на кредиты, ведь, с одной стороны, бизнес осторожно оценивает свою готовность обслуживать кредиты, предоставляемые по рыночным ставкам, а с другой — сами банки высоко оценивают риски невозврата из-за возможных колебаний конъюнктуры рынка.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора в комментарии УНИАН.

Отмечается, что в такой ситуации банки выбирают активы с наименьшим риском — депозитные сертификаты и ОВГЗ. В НБУ подчеркнули, что такая тенденция в условиях кризиса — обычная мировая практика.

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«Поэтому для стимулирования кредитования в Украине, учитывая макроэкономическую ситуацию, НБУ будет прежде всего направлять свои усилия в сторону сокращения рисков для кредиторов и оптимизации их операционных расходов. С этой целью новая Стратегия НБУ предусматривает инициативы по защите прав кредиторов, расширению функциональности Кредитного реестра НБУ (в частности, речь идет о расширении объема информационного наполнения и круга его участников), организации технологического доступа участников финансового рынка к информации из государственных реестров и т. д. », — говорится в сообщении.

Еще один из предусмотренных в стратегии шагов, который будет способствовать улучшению ситуации с кредитованием реального сектора экономики — оценка устойчивости банков, ибо они должны обеспечить необходимый уровень капитала для возможности поддерживать экономику во время войны и в период восстановления.

«Оценка устойчивости включает оценку качества активов банков и поможет разработать стратегию урегулирования военных NPL, чтобы снизить нагрузку на бизнес и банки. Бизнес сможет восстановить капитал, и это будет способствовать восстановлению капитала банковской системы», — говорится в сообщении.

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Следующий шаг, подчеркнули в НБУ, — это постепенное возвращение к «мирным» регуляциям.

«Для снижения шока мы ослабили ряд требований к банкам, и их возврат позволит убедиться, что система способна поддерживать экономику. Все это есть в нашей стратегии. Объемы кредитования — это в значительной степени измеритель бизнес-активности. Прогнозируемое восстановление экономики будет повышать спрос, а банки будут готовы его удовлетворять», — сообщили в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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