В Нацбанке рассказали, как украинский рынок труда выдерживает нагрузку, вызванную войной — Finance.ua

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В Нацбанке рассказали, как украинский рынок труда выдерживает нагрузку, вызванную войной

Личные финансы
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В Нацбанке рассказали, как украинский рынок труда выдерживает нагрузку, вызванную войной
В Нацбанке рассказали, как украинский рынок труда выдерживает нагрузку, вызванную войной
Продолжение войны и дальше генерирует основные риски для функционирования бизнеса. Весомая часть из них касается рынка труда.
Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью британскому изданию Central Banking.
«Общее ухудшение демографической ситуации из-за внутренней и внешней миграции, мобилизации людей в вооруженные силы приводят к нехватке квалифицированной рабочей силы и дефициту работников. Сейчас в Украине идет активная дискуссия по этому поводу», — отметил Пышный и добавил, что вскоре парламент рассмотрит некоторые инициативы мобилизации по рабочей силы.

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Некоторые профессии будут зарезервированы, то есть нельзя будет покинуть рабочее место, чтобы присоединиться к рядам армии.
«Мы ищем оптимальный баланс между удовлетворением экономических потребностей и потребностей вооруженных сил. Есть компании, которые относятся к категории критически важных для украинской экономики. Определенный процент работников этих предприятий и профессий, которые считаются критически важными, не подпадают под мобилизацию. Но есть и другие предприятия, которые не принадлежат к критически важным категориям, но их функционирование является не менее важным для экономики и государственных доходов. В настоящее время их работники подпадают под мобилизацию по общим правилам. Должен быть баланс между потребностями мобилизации и потребностями экономики», — пояснил глава Нацбанка.
Атаки россии на энергетическую инфраструктуру этой весной уничтожили 9 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

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«По нашим подсчетам, эти атаки [со стороны россии], а также усиление обстрелов Харькова, Сум и Запорожья могут повлечь за собой дополнительную миграцию 200 000 человек. На рынок труда давит не только нехватка рабочей силы, но и очень неравномерное ее распределение. Война повлекла за собой не только миграцию за границу, но и увеличила количество перемещенных лиц внутри страны.
Также, по его словам, рынок труда страдает от несоответствия квалификации.
«Около 7 миллионов украинцев уехали из страны и до сих пор остаются за границей. Рынок труда — это вызов для Украины», — подытожил глава НБУ.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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