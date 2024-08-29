В Нацбанке прокомментировали информацию о штрафах со стороны банков за нарушение финмониторинга — Finance.ua

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В Нацбанке прокомментировали информацию о штрафах со стороны банков за нарушение финмониторинга

Личные финансы
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В Нацбанке прокомментировали информацию о штрафах со стороны банков за нарушение финмониторинга
В Нацбанке прокомментировали информацию о штрафах со стороны банков за нарушение финмониторинга
Национальный банк Украины опроверг информацию о том, что банки начали штрафовать своих клиентов за нарушение финансового мониторинга и взимают в свою пользу 20%.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«В медиа и телеграм-каналах распространяется недостоверная информация о том, что банки якобы начали штрафовать своих клиентов за нарушения по вопросам финансового мониторинга и взимают в свою пользу 20% от суммы средств, которые сберегают клиенты на их банковских счетах», — сказано в сообщении.

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Национальный банк отмечает, что такое утверждение не соответствует действительности.
Законодательство по вопросам финансового мониторинга не предусматривает применения банками каких-либо финансовых наказаний к нарушителям правил финансового мониторинга и взыскания за это «штрафа».
То есть банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга.

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В то же время, Закон о финансовом мониторинге предусматривает обязанность и право банка разорвать деловые отношения с клиентом и прекратить его обслуживание, в том числе закрыть счет клиента, в определенных законодательством случаях.
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В этом случае банк возвращает средства клиенту наличными деньгами или путем перечисления на другой счет по указанным реквизитам. Банк может принимать стандартную обычную комиссию за проведение такой платежной операции.
Нацбанк со своей стороны также не применяет никаких штрафных санкций к гражданам за нарушение. Все меры влияния регулятора, в том числе в сфере финансового мониторинга, касаются исключительно финансовых учреждений.

Справка Finance.ua:

  • одной из наиболее распространенных причин, по которым блокируются карточные счета, является нарушение требований внутреннего банковского финансового мониторинга. В каждом банке по требованию НБУ создана специальная служба, которая пристально следит за тем, какие именно операции их клиенты проводят по картам;
  • если обороты по картам будут очень большие — например, превысят 400 тыс. грн в месяц — вас могут попросить предоставить документы, подтверждающие происхождение средств на ваших счетах. Причем в разных банках список таких документов может отличаться.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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