В Нацбанке оценили переход рынка ОСАГО на новые требования — Finance.ua
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В Нацбанке оценили переход рынка ОСАГО на новые требования

Страхование
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В Нацбанке оценили переход рынка ОСАГО на новые требования
В Нацбанке оценили переход рынка ОСАГО на новые требования
Национальный банк Украины (НБУ) оценивает переход рынка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) с 1 января 2025 года на новые условия на отлично.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Перешли на отлично. Процесс был очень плавным и понятным для всех. Параллельно действуют старые (заключенные в прошлом году на условиях предыдущего закона. — Ред.) и новые полисы», — сказала она.
При этом Рожкова отметила, что Моторное бюро хорошо подготовилось с точки зрения корпоративного управления и внутренних процедур.

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«Мы не видим проблем, по крайней мере, сейчас. Для окончательной оценки нужно поработать по новым правилам по крайней мере год. Но, по моему убеждению, страховой рынок и владельцы автотранспорта спокойно перешли на новые условия», — сказала она.
Говоря о работе Моторного бюро после вступления в силу нового закона об ОСАГО, Рожкова отметила, что НБУ фактически стал регулятором МТСБУ, а бюро — его поднадзорным.
В настоящее время в МТСБУ двухуровневая структура корпоративного управления. Нацбанк наконец-то больше не выполняет функции Координационного совета бюро, зато имеем право утверждать и требовать замены топ-менеджмента, в случае наличия нарушений в деятельности Члены МТСБУ сами выбирают, кто будет ими руководить (членов исполнительного органа), а НБУ согласовывает эти кандидатуры и может требовать прекращения полномочий.

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Во-вторых, введена обязательная отчетность по формированию и использованию фондов, а также ее обязательный ежегодный аудит с публичным обнародованием его результатов, как для банков. Если фонды ниже критического уровня, Моторное бюро вправе повышать их за счет увеличения отчислений страховых компаний-членов бюро, но будет отчитываться, куда эти фонды использованы.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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