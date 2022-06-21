В Нацбанке надеются, что Минфин повысит ставки по облигациям — Finance.ua

В Нацбанке надеются, что Минфин повысит ставки по облигациям

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В Нацбанке надеются, что Минфин повысит ставки по облигациям

В Нацбанке Украины ожидают, что рано или поздно Минфин вернется к рыночным устоям размещения государственных ценных бумаг.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью ютуб-каналу «Шкарпова запитає».

«Ожидаем, что рано или поздно Минфин вернется к рыночным устоям размещения государственных ценных бумаг, и это также создаст для населения и бизнеса привлекательные условия для вложений в эти инструменты», — добавил Николайчук.

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По словам замглавы НБУ, регулятор понимает желание Минфина привлекать ресурсы на внутреннем рынке как можно дешевле.

«Минфин абсолютно четко дает понять, что сегодня они рассматривают ОВГЗ как инструмент поддержки бюджета, а не как финансовый инструмент для сбережения средств или инвестиций», — заявил Николайчук.

Он отметил, что отказ Минфина повысить свои ставки отчасти уменьшает влияние учетной ставки на экономику. По словам Николайчука, это приведет к тому, что НБУ придется дольше удерживать ставку на высоком уровне.

«Поэтому мы ожидаем, что Минфин все же повысит ставку по своим инструментам. Могу сказать, что диалог с коллегами из Министерства финансов продолжается», — отметил замглавы НБУ.

Также он отметил, что в Нацбанке ожидают, что ставки по депозитам от 3 месяцев до года будут составлять 15-20%.

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