В Нацбанке констатируют повышение ставок по депозитам — Finance.ua

В Нацбанке констатируют повышение ставок по депозитам

В Национальном банке констатируют повышение ставок по срочным депозитам.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

«Повышение ставок по срочным депозитам уже началось: за период с 2.06 по 10.06 Украинский индекс депозитов физических лиц (UIRD) по гривневым депозитам вырос на 0,4-0,6 в.п. в зависимости от срока вклада. В дальнейшем этот процесс будет постепенно продолжаться», — отметили в НБУ.

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В регуляторе подчеркнули, что первыми отреагируют ставки по ультракоротким вкладам до одного месяца и по коротким депозитам на один-три месяца. Равномерно в конкурентноспособной борьбе банков сформируется числовое значение процента, под который вкладчики готовы нести средства на более долгие сроки.

«С начала войны объем средств клиентов вырос: по состоянию на 10 июня, прирост составляет 88 млрд грн в эквиваленте (по средствам юридических и физических лиц во всех валютах по фиксированному курсу) по сравнению с 24 февраля 2022 года. Средства вкладчиков преимущественно аккумулируются на гривневых текущих счетах. Гривневые вклады населения с начала боевых действий выросли на 21%, предприятий — на 4%», — отметили в НБУ.

Справка Finance.ua:

в январе 2022 года НБУ поднял учетную ставку до 10%. С началом военной агрессии учетная ставка оставалась постоянной;

2 июня Национальный банк повысил учетную ставку до 25%. По мнению Нацбанка, такой шаг позволит повысить интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и поможет сдержать инфляцию.

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