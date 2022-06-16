В Нацбанке констатируют повышение ставок по депозитам — Finance.ua
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В Нацбанке констатируют повышение ставок по депозитам

Сегодня 16:02Кредит&Депозит
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В Национальном банке констатируют повышение ставок по срочным депозитам.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
«Повышение ставок по срочным депозитам уже началось: за период с 2.06 по 10.06 Украинский индекс депозитов физических лиц (UIRD) по гривневым депозитам вырос на 0,4-0,6 в.п. в зависимости от срока вклада. В дальнейшем этот процесс будет постепенно продолжаться», — отметили в НБУ.
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В регуляторе подчеркнули, что первыми отреагируют ставки по ультракоротким вкладам до одного месяца и по коротким депозитам на один-три месяца. Равномерно в конкурентноспособной борьбе банков сформируется числовое значение процента, под который вкладчики готовы нести средства на более долгие сроки.
«С начала войны объем средств клиентов вырос: по состоянию на 10 июня, прирост составляет 88 млрд грн в эквиваленте (по средствам юридических и физических лиц во всех валютах по фиксированному курсу) по сравнению с 24 февраля 2022 года. Средства вкладчиков преимущественно аккумулируются на гривневых текущих счетах. Гривневые вклады населения с начала боевых действий выросли на 21%, предприятий — на 4%», — отметили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • в январе 2022 года НБУ поднял учетную ставку до 10%. С началом военной агрессии учетная ставка оставалась постоянной;
  • 2 июня Национальный банк повысил учетную ставку до 25%. По мнению Нацбанка, такой шаг позволит повысить интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и поможет сдержать инфляцию.
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По материалам: Укрінформ
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