В Нью-Йорке ввели двухлетний мораторий на майнинг — Finance.ua

В Нью-Йорке ввели двухлетний мораторий на майнинг Сегодня 07:29 — Финтех и Карты

22 ноября губернаторка штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала законопроект о моратории на добычу криптовалют с использованием электроэнергии, генерируемой из углеродных источников.

«Я позабочусь о том, чтобы Нью-Йорк продолжал оставаться центром финансовых инноваций, а также предприму важные шаги для реализации приоритетного внимания защите нашей окружающей среды», — подчеркнула Хокул.

Скриншот ее решения опубликовала член Ассамблеи Нью-Йорка Анна Келлес, которая инициировала законопроект. Она назвала этот шаг «огромной победой для планеты».

заморозку текущих уровней углеродных выбросов от майнинга. Работающие по такой схеме предприятия не смогут расширить операции. В течение двухлетнего периода власти планируют изучить потенциальное воздействие майнинга на алгоритме Документ предусматриваетРаботающие по такой схеме предприятия не смогут расширить операции. В течение двухлетнего периода власти планируют изучить потенциальное воздействие майнинга на алгоритме Proof-of-Work (PoW) на экологию.

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