В Нью-Йорке ввели двухлетний мораторий на майнинг — Finance.ua
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В Нью-Йорке ввели двухлетний мораторий на майнинг

Финтех и Карты
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22 ноября губернаторка штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала законопроект о моратории на добычу криптовалют с использованием электроэнергии, генерируемой из углеродных источников.
«Я позабочусь о том, чтобы Нью-Йорк продолжал оставаться центром финансовых инноваций, а также предприму важные шаги для реализации приоритетного внимания защите нашей окружающей среды», — подчеркнула Хокул.
Скриншот ее решения опубликовала член Ассамблеи Нью-Йорка Анна Келлес, которая инициировала законопроект. Она назвала этот шаг «огромной победой для планеты».
Документ предусматривает заморозку текущих уровней углеродных выбросов от майнинга. Работающие по такой схеме предприятия не смогут расширить операции. В течение двухлетнего периода власти планируют изучить потенциальное воздействие майнинга на алгоритме Proof-of-Work (PoW) на экологию.
По материалам:
Forklog
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