В Нью-Йорке появились умные «деревья» для зарядки электромобилей — Finance.ua
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В Нью-Йорке появились умные «деревья» для зарядки электромобилей

Технологии&Авто
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В Нью-Йорке появились умные «деревья» для зарядки электромобилей
В Нью-Йорке появились умные «деревья» для зарядки электромобилей
В одном из крупнейших мегаполисов мира — Нью-Йорке — установили экспериментальные умные зарядные устройства в виде «деревьев», которые обещают заряжать авто с такой скоростью, чтобы машины получали энергию на 300−350 км всего за 5 минут.
Новое решение для городской зарядки электромобилей получило название DEAP Tree. Нью-Йоркская компания Gravity говорит, что ее зарядки обеспечивают скорость до 500 кВт.
Gravity использует несколько конструктивных особенностей для того, чтобы эти зарядные устройства работали должным образом. Во-первых, они используют преимущества того, что они называют распределенными точками доступа к энергии.
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Далее энергия подается через «дерево», имеющее шарнир примерно на две трети высоты столба. При использовании верхняя рука складывается вниз и подает зарядный шнур для пользователя. После завершения зарядки «рукав» возвращается в вертикальное положение.
«Зарядные деревья» от Gravity предлагают более высокие скорости, чем подавляющее большинство общественных зарядных устройств. Кроме того, они компактны и могут работать на улицах с платной парковкой. Они также двунаправленные, поэтому теоретически они могут помочь поддерживать городскую электросеть.
По материалам:
Autogeek
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