Google создал самое быстрое зарядное устройство для электрокаров (фото) — Finance.ua

Google создал самое быстрое зарядное устройство для электрокаров (фото) 27.05.2024, 02:02 — Технологии&Авто

Google создал самое быстрое зарядное устройство для электрокаров (фото)

Американский стартап Gravity, принадлежащий Google, представил новое скоростное зарядное устройство для электромобилей Deap Tree. Вскоре подобные зарядные станции планируют устанавливать на улицах Нью-Йорка. Об этом сообщает сайт Inside EVs.

Gravity Deap Tree — мощная зарядная станция третьего уровня. Она поддерживает постоянный ток напряжением до 1000 вольт, то есть сделана на перспективу, ведь у современных электрокаров силовые установки только на 800 вольт.

Зарядное устройство Gravity Deap Tree имеет два режима работы. По мощности 200 кВт пополнить запас хода электрокара на 320 км можно всего за 13 минут, а при 500 кВт — за рекордные 5 минут.

Еще одним преимуществом Deap Tree является его практичность. Зарядную станцию ​​не зря назвали Tree («дерево») — она действительно занимает столько же места, как дерево или столб.

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Зарядные устройства Gravity планируют устанавливать на тротуарах. Они имеют регулируемую стрелу и достаточно длинный кабель, чтобы дотянуться до зарядного разъема с любой стороны авто. После завершения зарядки стрела поднимается и кабель автоматически отсоединяется от электрокара.

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Фокус По материалам:

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