В МВФ считают, что россия потеряла газовый рынок Европы навсегда — Finance.ua

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В МВФ считают, что россия потеряла газовый рынок Европы навсегда

Энергетика
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В МВФ считают, что россия потеряла газовый рынок Европы навсегда
В МВФ считают, что россия потеряла газовый рынок Европы навсегда
Россия окончательно потеряла доступ на европейский газовый рынок, потому что в Европе наконец-то поняли, что российский газ — это оружие, а не экономический инструмент.
Об этом сказал в интервью Укринформу заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован.
«россия потеряла европейский рынок газа — навсегда. Не существует возможности, чтобы Европа снова согласилась бы лезть в эту ловушку россии», — отметил представитель руководства Фонда.
Он напомнил, что Украина предупреждала европейских партнеров с 2014 года, что «это оружие, а не экономический инструмент».
Рашкован также подчеркнул, что санкции против россии действуют эффективно, и в долгосрочном плане у россии нет никаких экономических перспектив.
«Именно поэтому в следующем году экономика россии по прогнозам определена с „минусом“. Они потеряли доступ к технологиям, международным деньгам, глобальным компаниям. Структурно это большое влияние на российскую экономику», — подчеркнул Рашкован.
Он также отметил, что большое потенциальное влияние будут иметь «нефтяные» ограничения против россии, введенные в декабре. «Это является наиболее влиятельной санкцией для экономики россии, потому что основные доходы кремля от нефти в дальнейшем будут постоянно уменьшаться», — подчеркнул он.

Когда потолок цен на российскую нефть обескровит экономику агрессора

По материалам:
Укрінформ
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