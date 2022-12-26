В МВФ считают, что россия потеряла газовый рынок Европы навсегда — Finance.ua

В МВФ считают, что россия потеряла газовый рынок Европы навсегда Сегодня 10:14 — Энергетика

В МВФ считают, что россия потеряла газовый рынок Европы навсегда

Россия окончательно потеряла доступ на европейский газовый рынок, потому что в Европе наконец-то поняли, что российский газ — это оружие, а не экономический инструмент.

Об этом сказал в интервью Укринформу заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован.

«россия потеряла европейский рынок газа — навсегда. Не существует возможности, чтобы Европа снова согласилась бы лезть в эту ловушку россии», — отметил представитель руководства Фонда.

Он напомнил, что Украина предупреждала европейских партнеров с 2014 года, что «это оружие, а не экономический инструмент».

Рашкован также подчеркнул, что санкции против россии действуют эффективно, и в долгосрочном плане у россии нет никаких экономических перспектив.

«Именно поэтому в следующем году экономика россии по прогнозам определена с „минусом“. Они потеряли доступ к технологиям, международным деньгам, глобальным компаниям. Структурно это большое влияние на российскую экономику», — подчеркнул Рашкован.

Он также отметил, что большое потенциальное влияние будут иметь «нефтяные» ограничения против россии, введенные в декабре. «Это является наиболее влиятельной санкцией для экономики россии, потому что основные доходы кремля от нефти в дальнейшем будут постоянно уменьшаться», — подчеркнул он.

Укрінформ По материалам:

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