В МВД рассказали о наказании мужчин, незаконно выехавших за рубеж во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В МВД рассказали о наказании мужчин, незаконно выехавших за рубеж во время войны

120
В МВД рассказали о наказании мужчин, незаконно выехавших за рубеж во время войны
В МВД рассказали о наказании мужчин, незаконно выехавших за рубеж во время войны
В вопросе наказания для тех военнообязанных, кто уехал незаконно из Украины во время войны, нужно руководствоваться правилом «золотой середины». Об этом в интервью «Украинской правде» заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«Здесь надо найти золотую середину. Не обвинять, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Потому что эта проблема в дальнейшем будет социальной — неприятие одним слоем населения тот слой населения, который просто сбежал от войны», — отметил он.
Глава МВД не исключил, что в качестве наказания возможно, будет административный штраф по возвращении в Украину.
Читайте также
«Конечно, если они проехали по поддельным документам — это уже уголовная ответственность», — подчеркнул Клименко.
По мнению министра, в этом вопросе есть как юридическая сторона, так и моральная.
«Моральная сторона — это ощущение справедливости тех парней, которые сидят в окопах, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, и тех, кто уже 19 месяцев находится за границей, ну кто меньше, кто позже уехал. Мы сейчас дискутируем по юридическим нормам, имеющим эту справедливость, и юридически и морально свести к одному», — добавил он.
Клименко подчеркнул, что «те, кто уехал легально, это совсем другая история», а остальные нарушили закон, потому что, как правило, выехали нелегально.
«Нелегально выехал через систему Шлях, нелегально выехал через документы ВВК и МСЭК, нелегально выехал в командировку или на учебу. Поэтому, конечно, что государство сейчас ищет золотую середину, чтобы этих людей можно было вернуть в Украину», — констатировал глава МВД.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.