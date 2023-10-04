В МВД рассказали о наказании мужчин, незаконно выехавших за рубеж во время войны — Finance.ua

В МВД рассказали о наказании мужчин, незаконно выехавших за рубеж во время войны Сегодня 11:39

В МВД рассказали о наказании мужчин, незаконно выехавших за рубеж во время войны

В вопросе наказания для тех военнообязанных, кто уехал незаконно из Украины во время войны, нужно руководствоваться правилом «золотой середины». Об этом в интервью «Украинской правде» заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Здесь надо найти золотую середину. Не обвинять, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Потому что эта проблема в дальнейшем будет социальной — неприятие одним слоем населения тот слой населения, который просто сбежал от войны», — отметил он.

Глава МВД не исключил, что в качестве наказания возможно, будет административный штраф по возвращении в Украину.

«Конечно, если они проехали по поддельным документам — это уже уголовная ответственность», — подчеркнул Клименко.

По мнению министра, в этом вопросе есть как юридическая сторона, так и моральная.

«Моральная сторона — это ощущение справедливости тех парней, которые сидят в окопах, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, и тех, кто уже 19 месяцев находится за границей, ну кто меньше, кто позже уехал. Мы сейчас дискутируем по юридическим нормам, имеющим эту справедливость, и юридически и морально свести к одному», — добавил он.

Клименко подчеркнул, что «те, кто уехал легально, это совсем другая история», а остальные нарушили закон, потому что, как правило, выехали нелегально.

«Нелегально выехал через систему Шлях, нелегально выехал через документы ВВК и МСЭК, нелегально выехал в командировку или на учебу. Поэтому, конечно, что государство сейчас ищет золотую середину, чтобы этих людей можно было вернуть в Украину», — констатировал глава МВД.

Українські Новини По материалам:

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