В МВД объяснили, почему могут отказать в перерегистрации авто в «Дія» — Finance.ua

В МВД объяснили, почему могут отказать в перерегистрации авто в «Дія» Сегодня 12:02 — Личные финансы

В МВД объяснили, почему могут отказать в перерегистрации авто в «Дія»

Около полугода для водителей работает сервис перерегистрации транспортных средств через «Дія». Процедура довольно быстрая, ведь проверка по реестрам происходит автоматически, но иногда система сообщает, что «Сервисный центр МВД отклонил договор».

В Главном сервисном центре МВД объяснили , почему так может произойти и как это исправить.

Среди основных причин отказа перерегистрации в «Дія»:

транспортное средство или двигатель находится в розыске в Интерполе;

транспортное средство, номерной знак или двигатель находятся в розыске в полиции;

продавец или покупатель находятся в розыске в полиции;

свидетельство о регистрации транспортного средства отображается в базе данных полиции как утраченное;

у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;

имеются обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете отчуждения;

транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

Инфографика: Главный сервисный центр МВД.

Для уточнения причины отказа в продаже продавцу и покупателю следует обратиться в сервисный центр МВД. При перерегистрации транспортного средства администратор проверит данные в реестрах и предоставит необходимую информацию об ограничениях и в какой орган следует обратиться.

После устранения причины отказа можете перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.

Справка Finance.ua:

услуга перерегистрации авто в «Дія» доступна только физическим лицам. Нельзя перерегистрировать машину, за продажу которой нужно платить налог;

также переоформить через «Дія» можно только три категории транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

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