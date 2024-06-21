В МВД объяснили, почему могут отказать в перерегистрации авто в «Дія» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В МВД объяснили, почему могут отказать в перерегистрации авто в «Дія»

Личные финансы
43
В МВД объяснили, почему могут отказать в перерегистрации авто в «Дія»
В МВД объяснили, почему могут отказать в перерегистрации авто в «Дія»
Около полугода для водителей работает сервис перерегистрации транспортных средств через «Дія». Процедура довольно быстрая, ведь проверка по реестрам происходит автоматически, но иногда система сообщает, что «Сервисный центр МВД отклонил договор».
В Главном сервисном центре МВД объяснили, почему так может произойти и как это исправить.

Среди основных причин отказа перерегистрации в «Дія»:

  • транспортное средство или двигатель находится в розыске в Интерполе;
  • транспортное средство, номерной знак или двигатель находятся в розыске в полиции;
  • продавец или покупатель находятся в розыске в полиции;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства отображается в базе данных полиции как утраченное;
  • у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;
  • имеются обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете отчуждения;
  • транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.
Инфографика: Главный сервисный центр МВД.
Инфографика: Главный сервисный центр МВД.
Для уточнения причины отказа в продаже продавцу и покупателю следует обратиться в сервисный центр МВД. При перерегистрации транспортного средства администратор проверит данные в реестрах и предоставит необходимую информацию об ограничениях и в какой орган следует обратиться.

Читайте также: Новые номерные знаки в Украине: что нужно знать

После устранения причины отказа можете перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.

Справка Finance.ua:

  • услуга перерегистрации авто в «Дія» доступна только физическим лицам. Нельзя перерегистрировать машину, за продажу которой нужно платить налог;
  • также переоформить через «Дія» можно только три категории транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.
Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Оформить автогражданку онлайн 🚗

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.