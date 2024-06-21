В МВД объяснили, почему могут отказать в перерегистрации авто в «Дія» — Finance.ua

В МВД объяснили, почему могут отказать в перерегистрации авто в «Дія»
Около полугода для водителей работает сервис перерегистрации транспортных средств через «Дія». Процедура довольно быстрая, ведь проверка по реестрам происходит автоматически, но иногда система сообщает, что «Сервисный центр МВД отклонил договор».
В Главном сервисном центре МВД объяснили, почему так может произойти и как это исправить.
Среди основных причин отказа перерегистрации в «Дія»:
- транспортное средство или двигатель находится в розыске в Интерполе;
- транспортное средство, номерной знак или двигатель находятся в розыске в полиции;
- продавец или покупатель находятся в розыске в полиции;
- свидетельство о регистрации транспортного средства отображается в базе данных полиции как утраченное;
- у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;
- имеются обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете отчуждения;
- транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.
Для уточнения причины отказа в продаже продавцу и покупателю следует обратиться в сервисный центр МВД. При перерегистрации транспортного средства администратор проверит данные в реестрах и предоставит необходимую информацию об ограничениях и в какой орган следует обратиться.
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После устранения причины отказа можете перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.
Справка Finance.ua:
- услуга перерегистрации авто в «Дія» доступна только физическим лицам. Нельзя перерегистрировать машину, за продажу которой нужно платить налог;
- также переоформить через «Дія» можно только три категории транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.
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