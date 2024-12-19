В МТСБУ рассказали, как с нового года изменятся суммы страхового возмещения по «автогражданке» — Finance.ua

В МТСБУ рассказали, как с нового года изменятся суммы страхового возмещения по «автогражданке» Сегодня 14:04 — Страхование

В МТСБУ рассказали, как с нового года изменятся суммы страхового возмещения по «автогражданке»

С нового года страховые суммы, то есть лимиты ответственности, по договорам обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств возрастут примерно в полтора раза.

Об этом в интервью Укринформу сообщил генеральный директор Моторно-страхового бюро Украины (МТСБУ) Александр Берназюк.

Он отметил, что такие нововведения связаны со вступлением в силу с 1 января большинством положений обновленного Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

«В настоящее время лимит выплат за вред жизни и здоровью составляет 320 тысяч гривен, а за поврежденное имущество — 160 тыс. грн. Со следующего года эти суммы увеличиваются до 500 тысяч и 250 тысяч. грн соответственно. В дальнейшем закон предусматривает поэтапное увеличение страховых сумм и постепенное приближение их к европейским лимитам ответственности», — сказал Берназюк.

Однако этот процесс, по его словам, напрямую зависит от прогресса Украины на пути в ЕС, поэтому темпы увеличения лимитов будут определяться динамикой процесса присоединения. Например, с 2026 года лимиты выплат за вред здоровью возрастут до 1 миллиона гривен на одного потерпевшего и до 20 миллионов гривен на всех пострадавших в одном ДТП, а имущественные возмещения увеличатся до 2 миллионов гривен на событие. Но эти изменения будут возможны только после отмены военного положения.

«После вступления Украины в ЕС лимиты повысятся до 10 миллионов гривен на человека и до 50 миллионов гривен на событие, а лимиты за имущественный ущерб — до 10 миллионов гривен. Для сравнения, в соседней Польше предельные суммы возмещения по „автогражданке“ составляют 5,2 миллиона евро за ущерб жизни и здоровью и 1,05 миллиона евро за поврежденное имущество», — рассказал руководитель МТСБУ.

В то же время, вероятно, вырастет и стоимость страховых полисов. Ведь если сейчас ценообразование фактически регулируется государством путем установления определенных коэффициентов и критериев, которые могут применять страховые компании, то с 1 января таких ограничений не будет. Компании в соответствии с собственными политиками, процедурами и андерайтерскими расчетами будут самостоятельно устанавливать цены на полисы «автогражданки» и «Зеленой карты» (международной системы страхования ответственности водителей). Берназюк предполагает, что стоимость «автогражданки» может вырасти на 50−70%.

Справка Finance.ua:

с 1 января вступает в силу обновленный Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (за исключением некоторых переходных положений);

документ, в частности, предусматривает почти двукратное увеличение страховых выплат;

по новым правилам, будут оплачивать полную стоимость ремонта автомобиля до состояния, в котором он находился до ДТП. При этом для авто на гарантии будут использовать новые оригинальные детали, а для негарантийных транспортных средств — лицензионные.

Укрінформ По материалам:

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