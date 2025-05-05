В москве «легли» все мобильные операторы в день репетиции парада — Finance.ua

В москве «легли» все мобильные операторы в день репетиции парада Сегодня 13:10

Жители российской столицы москвы в понедельник, 5 мая пожаловались на масштабные проблемы с мобильной связью и интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Проблемы со связью наблюдались у всех мобильных операторов. Очевидцы жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС и Билайн, больше всего жалоб из Москвы.

Также россияне жалуются на проблемы с Telegram: мессенджер плохо работает на телефонах: не приходят уведомления.

По словам жителей Москвы, проблемы начались как раз в момент проведения репетиции. Сегодня в россии проходит репетиция парада, который пройдет 9 мая.

Также россияне начали получать уведомления о причинах сбоев.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — заявили российские власти.

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