В МОН планируют уменьшить количество вузов в Украине — Finance.ua

В МОН планируют уменьшить количество вузов в Украине Сегодня 17:14 — Казна и Политика

В последние годы в Украине сокращается количество выпускников школ, поэтому должно произойти уменьшение или укрупнение заведений высшего образования.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью The Ukrainians.

По его словам, в прошлом году в Украине было около 360 тысяч выпускников школ, тогда как еще в 2008 году это количество достигло 640 тысяч.

В 2008 году функционировало около 350 учебных заведений, в которых в среднем обучались по 6,7 тысяч студентов.

В то же время в 2021 году общее количество заведений уменьшилось до 300. В среднем в каждом из них получают образование около 3,4 тысяч студентов, добавил Михаил Винницкий.

«Проблема оттока украинских студентов за границу намного меньше, чем мы думаем. Опираясь только на демографию, которая не учитывает показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад.

К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников, и это цифра, которая предусматривает возвращение пока еще не подконтрольных Украине территорий", — говорит замглавы МОН.

Также он добавил, что в настоящее время в Украине кроме 100 частных вузов и 40 коммунальных, действует еще около 170 государственных университетов.

В министерстве разработали законопроект о реформе высшего образования, в результате которого количество вузов должно уменьшиться до около 100.

«Должно произойти определенное уменьшение или укрупнение заведений высшего образования. К тому же законопроект предусматривает не только уменьшение количества университетов, но и улучшение их качества», — добавил Михаил Винницкий.

Ранее сообщалось, что в МОН ожидают, что реформа высшего образования заработает с учебного года в 2024 году.

Економічна Правда По материалам:

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