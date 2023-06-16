В Молдове предупредили об угрозе вспышки холеры после подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

В Молдове предупредили об угрозе вспышки холеры после подрыва Каховской ГЭС Сегодня 20:21

Жителей Молдовы предупредили об угрозе холеры после подрыва российскими Каховской ГЭС. Пока случаев болезни не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Национальное агентство общественного здоровья Молдовы (ANSP) заявило, что после прорыва дамбы Каховского водохранилища и затопления огромной территории в воду попало много опасных веществ.

Это, по утверждению ANSP, повышает риск вспышки заболеваний, которые могут передаваться через воду. Речь идет о кишечных инфекциях, гепатите, ботулизме, холере и даже сибирской язве, а также тех, которые могут переносить грызуны — лептоспироз и туляремию.

При этом агентство отмечает, что внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в Молдове и Украине. Специалисты не зафиксировали ни одного случая заболеваний.

«В то же время из-за интенсивной миграции населения сохраняется риск завоза в Молдову холеры и других заболеваний», — говорится в сообщении.

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