В Молдове предупредили об угрозе вспышки холеры после подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua
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В Молдове предупредили об угрозе вспышки холеры после подрыва Каховской ГЭС

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Жителей Молдовы предупредили об угрозе холеры после подрыва российскими Каховской ГЭС. Пока случаев болезни не зафиксировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Национальное агентство общественного здоровья Молдовы (ANSP) заявило, что после прорыва дамбы Каховского водохранилища и затопления огромной территории в воду попало много опасных веществ.
Это, по утверждению ANSP, повышает риск вспышки заболеваний, которые могут передаваться через воду. Речь идет о кишечных инфекциях, гепатите, ботулизме, холере и даже сибирской язве, а также тех, которые могут переносить грызуны — лептоспироз и туляремию.
При этом агентство отмечает, что внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в Молдове и Украине. Специалисты не зафиксировали ни одного случая заболеваний.
«В то же время из-за интенсивной миграции населения сохраняется риск завоза в Молдову холеры и других заболеваний», — говорится в сообщении.
По материалам:
РБК-Україна
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