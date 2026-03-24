В Молдове импортируют электроэнергию из Украины — причины

Энергетика
Вечером понедельника, 23 марта, из-за атаки на энергетическую инфраструктуру на юге Украины в Молдове отключилась линия электропередачи Исакча-Вулканешты, соединяющая энергосистемы Молдовы и Румынии.
Поэтому Молдова вынуждена импортировать электроэнергию из Украины.
Об этом сообщает NewsMaker.
«В результате недавних атак на энергетическую инфраструктуру на юге Украины на данный момент линия электропередачи Исакча-Вулканешти отключена. Бригады трех операторов систем передачи координируют на оперативном уровне необходимые технические проверки», — говорится в заявлении Минэнергетики Молдовы.
Отключение произошло около 19:00. Молдова импортирует электроэнергию из Украины.
Линия электропередачи Исакча-Вулканешты служит основным каналом экспорта электроэнергии в Румынию.
По материалам:
Finance.ua
