В мире рекордно упали поставки смартфонов — Finance.ua

В мире рекордно упали поставки смартфонов Сегодня 02:17 — Технологии&Авто

В мире рекордно упали поставки смартфонов

Поставки смартфонов в мире в четвертом квартале 2022 года упали на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 300,3 млн штук.

Об этом свидетельствуют предварительные данные InternationalDataCorporation (IDC).

Сообщается, что это рекордное снижение показателя за время расчетов.

По итогам 2022 года продажи сократились на 11,3% и составили 1,21 млрд штук — это самый низкий показатель с 2013 года. Это обусловлено значительным снижением потребительского спроса, высокой инфляцией и экономической неопределенностью.

IDC ранее ожидал обновления рынка на 2,8% в 2023 году. Однако очень слабые результаты четвертого квартала подвергают сомнению этот прогноз, отмечается в сообщении компании.

«Мы никогда не видели, чтобы поставки в праздничный квартал были ниже, чем в предыдущем квартале. Однако слабый спрос и значительные запасы заставили поставщиков резко сократить поставки. Этот праздничный квартал говорит нам о том, что усиливающаяся инфляция и растущие макроэкономические проблемы продолжают сдерживать потребительские расходы даже больше, чем ожидалось, и отодвигают любое возможное возобновление рынка до самого конца 2023 года», — говорит директор по исследованиям IDCWorldwideTracker Набила Попал.

Южнокорейская Samsung Electronics в прошлом году сократила продажи на 4,1%, но осталась лидером среди крупнейших мировых производителей, нарастив долю рынка до 21,6%. Поставки Apple Inc. тоже снизились — на 4%, но ее доля на глобальном рынке выросла до 18,8%, а продажи китайских Xiaomi, OPPO (подразделение BBKElectronics) и vivo упали на 19,8%, 22,7% и 22,8% соответственно.

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