В мире рекордно упали поставки смартфонов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В мире рекордно упали поставки смартфонов

Технологии&Авто
15
В мире рекордно упали поставки смартфонов
В мире рекордно упали поставки смартфонов
Поставки смартфонов в мире в четвертом квартале 2022 года упали на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 300,3 млн штук.
Об этом свидетельствуют предварительные данные InternationalDataCorporation (IDC).
Сообщается, что это рекордное снижение показателя за время расчетов.
По итогам 2022 года продажи сократились на 11,3% и составили 1,21 млрд штук — это самый низкий показатель с 2013 года. Это обусловлено значительным снижением потребительского спроса, высокой инфляцией и экономической неопределенностью.
IDC ранее ожидал обновления рынка на 2,8% в 2023 году. Однако очень слабые результаты четвертого квартала подвергают сомнению этот прогноз, отмечается в сообщении компании.
«Мы никогда не видели, чтобы поставки в праздничный квартал были ниже, чем в предыдущем квартале. Однако слабый спрос и значительные запасы заставили поставщиков резко сократить поставки. Этот праздничный квартал говорит нам о том, что усиливающаяся инфляция и растущие макроэкономические проблемы продолжают сдерживать потребительские расходы даже больше, чем ожидалось, и отодвигают любое возможное возобновление рынка до самого конца 2023 года», — говорит директор по исследованиям IDCWorldwideTracker Набила Попал.
Южнокорейская Samsung Electronics в прошлом году сократила продажи на 4,1%, но осталась лидером среди крупнейших мировых производителей, нарастив долю рынка до 21,6%. Поставки Apple Inc. тоже снизились — на 4%, но ее доля на глобальном рынке выросла до 18,8%, а продажи китайских Xiaomi, OPPO (подразделение BBKElectronics) и vivo упали на 19,8%, 22,7% и 22,8% соответственно.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.