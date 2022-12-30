В мире растет стоимость аренды жилья премиум-класса — Finance.ua

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В мире растет стоимость аренды жилья премиум-класса

Недвижимость
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В мире растет стоимость аренды жилья премиум-класса
В мире растет стоимость аренды жилья премиум-класса
В новом индексе недвижимости Prime Global Rental компания Knight Frank отследила динамику арендной платы за премиальное жилье. Самый существенный рост с 2021 года продемонстрировали США.
В целом исследование показало, что в третьем квартале 2022 года арендные ставки на премиальное жилье поднялись по всему миру в среднем на 10,2%.

Как проводилось исследование

Prime Global Rental Index отслеживал изменения арендных ставок на премиальное жилье в 10 городах мира. Динамика фиксировалась без учета инфляции и в местной валюте.

Где дороже всего

  • Нью-Йорк (США) — годовой рост на 31,3%. Нью-Йорк возглавляет рейтинг третий квартал подряд. Ограниченное предложение и высокий спрос на жилье премиум-класса продолжает удерживать высокую цену арендной платы. Так, по данным StreetEasy, количество сдаваемой в аренду на Манхеттене недвижимости в третьем квартале 2022 года уменьшилось на 5% и на 65% по сравнению с 2020 годом.
  • Сингапур занимает второе место по мере роста стоимости аренды на 23% за последние 12 месяцев. Открытие границ вместе с введением виз, которые должны простимулировать переезд в столицу талантливых людей со всего мира, повлекло за собой резкий рост спроса. К тому же, на стоимость аренды влияют новые правила продажи жилья. С сентября 2022 года это возможно через Совет по жилищно-коммунальному хозяйству (HDB), а ожидать процедуры нужно не менее 15 месяцев. Следовательно, все больше владельцев жилья предпочитают арендовать.
  • Лондон (Великобритания) с ростом на 19% в год тоже демонстрирует высокий спрос на премиальное жилье. Данные Knight Frank свидетельствуют, что количество новых потенциальных арендаторов в октябре было на 60% выше пятилетнего среднего показателя, тогда как количество новых объявлений снизилось примерно на треть.
Также подорожание зафиксировано в:
  • Торонто (Канада) — на 14,5% годовых;
  • Сидней (Австралия) +8,9%;
  • Женева (Швейцария) +3,4%;
  • Монако (Монако)+2,7%;
  • Токио (Япония) +2,1%.
В то же время, по сравнению с прошлым годом снижение арендных ставок зафиксировали в Гонконге (Китай) — снижение на 5% и Окленде (Новая Зеландия) — на 2,2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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