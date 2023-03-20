В Минздраве сообщили, когда украинцам могут выписать Е-рецепт — Finance.ua

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В Минздраве сообщили, когда украинцам могут выписать Е-рецепт

Личные финансы
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В Минздраве сообщили, когда украинцам могут выписать Е-рецепт
Этой весной украинцы смогут выписывать рецепты на лекарства по упрощенной системе: с апреля этого года граждане смогут оформлять для себя электронные рецепты.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook, уточнив, что новая методика коснется тех препаратов, которые зафиксированы в Государственном реестре лекарственных средств.
"Электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача.
Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФЛП. Для этого учреждению не требуется договор с НСЗУ", — говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что такой е-рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ — электронной системе здравоохранения.
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По материалам:
Finance.ua
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