В Минздраве объяснили, когда начнутся строительные работы по восстановлению «Охматдета» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минздраве объяснили, когда начнутся строительные работы по восстановлению «Охматдета»

Казна и Политика
69
Строительные работы по восстановлению детской больницы «Охматдет», пострадавшей от атаки рф, стартуют в мае-июне. Также идет тендер на реновацию старого хирургического корпуса.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.
Министр отметил, что сейчас ожидают завершения разработки проектной документации и Минздрав на постоянной связи с проектантами.
«Какие планы? До конца марта — начала апреля завершение разработки проектной документации. В апреле проходим все экспертизы, начинаем торги на строителя. Май — начало июня должны начаться строительные работы, которые должны завершиться до начала холодов в этом году. Согласованы фасады, это наиболее сложные вещи», — сказал Ляшко.
Также он отметил, что отдельный блок — это старый хирургический корпус.
«Там будет полностью реновация. Сейчас проводится тендер на отбор подрядчика. Он разработает как минимум два предложения, как мы движемся дальше. Первое — это сносится полностью и на этом месте строится новый корпус. Ресурс на него есть за средства мирового банка. Второй вариант — в рамках существующего корпуса будет полная реновация. Сейчас торги, два месяца на определение, по какому пути движемся, и тоже вперед к строительству инновационного корпуса», — рассказал Ляшко.
Ляшко заявил, что на инновационный корпус множество людей дали пожертвования, средства на счетах лежат, никто их не использует.
«Плюс государство аккумулировало еще дополнительных 300 млн грн на случай, если мы будем видеть, что не хватает. Относительно старого хирургического корпуса. На него мы отработали со Всемирным банком, и Всемирный банк аккумулировал в рамках проекта HEAL сумму средств для того, чтобы мы его также восстановили. Поэтому проблем с ресурсом нет», — сказал Ляшко.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems