В Минздраве объяснили, когда начнутся строительные работы по восстановлению «Охматдета» — Finance.ua

В Минздраве объяснили, когда начнутся строительные работы по восстановлению «Охматдета» Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Строительные работы по восстановлению детской больницы «Охматдет», пострадавшей от атаки рф, стартуют в мае-июне. Также идет тендер на реновацию старого хирургического корпуса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

Министр отметил, что сейчас ожидают завершения разработки проектной документации и Минздрав на постоянной связи с проектантами.

«Какие планы? До конца марта — начала апреля завершение разработки проектной документации. В апреле проходим все экспертизы, начинаем торги на строителя. Май — начало июня должны начаться строительные работы, которые должны завершиться до начала холодов в этом году. Согласованы фасады, это наиболее сложные вещи», — сказал Ляшко.

Также он отметил, что отдельный блок — это старый хирургический корпус.

«Там будет полностью реновация. Сейчас проводится тендер на отбор подрядчика. Он разработает как минимум два предложения, как мы движемся дальше. Первое — это сносится полностью и на этом месте строится новый корпус. Ресурс на него есть за средства мирового банка. Второй вариант — в рамках существующего корпуса будет полная реновация. Сейчас торги, два месяца на определение, по какому пути движемся, и тоже вперед к строительству инновационного корпуса», — рассказал Ляшко.

Ляшко заявил, что на инновационный корпус множество людей дали пожертвования, средства на счетах лежат, никто их не использует.

«Плюс государство аккумулировало еще дополнительных 300 млн грн на случай, если мы будем видеть, что не хватает. Относительно старого хирургического корпуса. На него мы отработали со Всемирным банком, и Всемирный банк аккумулировал в рамках проекта HEAL сумму средств для того, чтобы мы его также восстановили. Поэтому проблем с ресурсом нет», — сказал Ляшко.

УНН По материалам:

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