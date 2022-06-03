В Минюсте рассказали, сколько Украина тратит на содержание одного российского пленного — Finance.ua
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В Минюсте рассказали, сколько Украина тратит на содержание одного российского пленного

Сегодня 09:45Казна и Политика
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Ежемесячно на содержание одного военнопленного требуется не менее 3 тысяч гривен.
Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщается на странице Минюста в Facebook.
«Ежемесячно на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного требуется 3 тысячи гривен. Плюс расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала», — отметила она.
По словам Высоцкой, такие расходы оправданны, ибо условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции.
«Живые и здоровые российские пленные — необходимый обменный фонд для возвращения домой пленных украинцев из россии и с временно подконтрольных ей территорий», — отметила министр.
В начале апреля тогдашний уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказывала, что на содержание российских военнопленных тратят, «как и на наших обычных задержанных» — от 50 до 100 гривен в сутки, или же 1550-3100 гривен в месяц.
По материалам: УНІАН
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