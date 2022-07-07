В Минюсте назвали сумму замороженных активов россии — Finance.ua

В Минюсте назвали сумму замороженных активов россии Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Западные партнеры заморозили около 350 млрд долларов российских активов. Эти средства должны пойти на послевоенное восстановление Украины.

Об этом сообщается со ссылкой на брифинг заместителя министра юстиции Ирины Мудрой.

По ее словам, названная сумма является активами Центробанка россии, которые после войны союзники должны передать Украине как репарации.

Однако эта сумма не является окончательной, поскольку западные страны также заблокировали активы российских олигархов и бизнеса, поддерживающих и финансирующих режим Кремля.

«Также из открытой информации, из открытых источников известно, что средства российских олигархов и бизнесов, замороженных по всему миру, составляют около 1 трлн долларов. Поэтому в первую очередь фонд (для восстановления Украины. — Ред.) должен наполняться этими активами», — отметила Мудрая.

Замминистра также добавила, что партнеры уже начинают вносить законодательные инициативы по конфискации российских активов в пользу Украины. Первой это сделала Канада, также ответные шаги делают в Сенате США.

Напомним, ранее в Минюсте предложили создать уникальный механизм для взыскания компенсаций с россии и объяснили, как он должен работать.

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