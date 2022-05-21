В Минсоцполитики рассказали, когда выплатят долги переселенцам за март-апрель — Finance.ua

В Минсоцполитики рассказали, когда выплатят долги переселенцам за март-апрель

Сегодня 08:04 — Личные финансы

В начале июня планируют выплатить долги по государственным выплатам внутренне перемещенным лицам за март-апрель.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе телемарафона.

Почему задерживают выплаты?

По ее словам, задержки с выплатами происходят из-за большого объема работы в регионах.

«Регионы не могут быстро сработать. Все зависит не только от наличия средств, но и от человеческих ресурсов: органы социальной защиты должны начислить эти выплаты. Это большая работа, титаническая работа», — отметила она.

Однако с долгами за март-апрель планируется полностью рассчитаться уже в начале следующего месяца.

В общей сложности на данный момент произвели выплаты 1,7 млн человек на общую сумму 7,4 млрд грн. Транши проводят практически каждую неделю. До конца мая планируется провести еще два или три транша соответствующей помощи.

Справка Finance.ua:

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты — туда добавили еще 4 громады. Перечень не является фиксированным документом, он регулярно обновляется;

кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, реализуемую совместно с Правительством Украины. Список организаций, где можно получить такую помощь, можно найти по ссылке.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.