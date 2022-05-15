В Минсоцполитики рассказали, как получить пенсию там, где идут бои — Finance.ua

В Минсоцполитики рассказали, как получить пенсию там, где идут бои

Сегодня 10:03 — Личные финансы

Для пенсионеров, которые получали пенсии по месту жительства и остались на территориях, где идут активные боевые действия, вся сумма пенсии зачисляется на счета, открытые им в «Ощадбанке».

Об этом в интервью УНИАН заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Для пенсионеров, которые получали пенсии по месту жительства, и остались на территориях, которые временно оккупированы, окружены, где идут активные боевые действия, из-за чего „Укрпошта“ не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии зачисляется на счета, которые им открыты в „Ощадбанке“. Пенсия зачисляется на счета после того, как „Укрпошта“ по согласованию с военно-гражданскими администрациями подает в Пенсионный фонд сведения об отсутствии технической возможности осуществлять выплату и доставку пенсий на определенных территориях», — отметила Лазебная.

Министр также напомнила, что средства человек может сразу получить в любом отделении «Ощадбанка» на безопасной территории.

«Средства со счета человек может сразу получить в любом отделении „Ощадбанка“ на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета. Если человек не обратится в „Ощадбанк“ за средствами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности „Укрпошта“ доставит человеку всю неполученную сумму по месту жительства», — отметила Лазебная.

Министр также подчеркнула, что если пенсионер переселился на безопасную территорию, то пенсия может выплачиваться «Укрпоштой» по новому месту пребывания.

«Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться „Укрпоштой“ по новому месту пребывания, через „Ощадбанк“ или другой уполномоченный банк, который он сам выберет», — отметила Лазебная.

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