В Минсоцполитики рассказали, как получить пенсию там, где идут бои — Finance.ua
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В Минсоцполитики рассказали, как получить пенсию там, где идут бои

Сегодня 10:03Личные финансы
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Для пенсионеров, которые получали пенсии по месту жительства и остались на территориях, где идут активные боевые действия, вся сумма пенсии зачисляется на счета, открытые им в «Ощадбанке».
Об этом в интервью УНИАН заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
«Для пенсионеров, которые получали пенсии по месту жительства, и остались на территориях, которые временно оккупированы, окружены, где идут активные боевые действия, из-за чего „Укрпошта“ не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии зачисляется на счета, которые им открыты в „Ощадбанке“. Пенсия зачисляется на счета после того, как „Укрпошта“ по согласованию с военно-гражданскими администрациями подает в Пенсионный фонд сведения об отсутствии технической возможности осуществлять выплату и доставку пенсий на определенных территориях», — отметила Лазебная.
Министр также напомнила, что средства человек может сразу получить в любом отделении «Ощадбанка» на безопасной территории.
«Средства со счета человек может сразу получить в любом отделении „Ощадбанка“ на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета. Если человек не обратится в „Ощадбанк“ за средствами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности „Укрпошта“ доставит человеку всю неполученную сумму по месту жительства», — отметила Лазебная.
Министр также подчеркнула, что если пенсионер переселился на безопасную территорию, то пенсия может выплачиваться «Укрпоштой» по новому месту пребывания.
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«Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться „Укрпоштой“ по новому месту пребывания, через „Ощадбанк“ или другой уполномоченный банк, который он сам выберет», — отметила Лазебная.

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По материалам: УНІАН
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