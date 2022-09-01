В Минсоцполитики подсчитали, скольким украинцам понадобится субсидия на коммуналку — Finance.ua

В Минсоцполитики подсчитали, скольким украинцам понадобится субсидия на коммуналку Сегодня 09:18 — Личные финансы

В Минсоцполитики подсчитали, скольким украинцам понадобится субсидия на коммуналку

Примерно трем миллионам украинцев понадобится субсидия в новом отопительном периоде.

Такой прогноз озвучил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, в прошлом отопительном сезоне жилищные субсидии получали чуть более 2,5 млн человек. Всем им помощь была назначена автоматически. Еще около полумиллиона украинцев может потребоваться субсидия из-за уменьшения или потери доходов.

«На этот отопительный период мы прогнозируем, что численность получателей субсидий может увеличиться. Это объективно характеризуется падением доходов населения, но мы не прогнозируем за счет сдерживания фактора тарифов, оставление тарифов на текущем уровне, что будет очень существенно. Собственно, мы говорим, возможно, о 10-15% увеличении контингента получателей субсидий — ориентируемся на 3 млн домохозяйств», — подчеркнул Музыченко.

Как отметил заместитель главы Минсоцполитики, люди, нуждающиеся в субсидии, могут в любое время обратиться для ее оформления, но лучше это сделать до начала отопительного периода.

Справка Finance.ua:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) вправе оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как это сделать — рассказали по ссылке;

кстати, зместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко советует украинцам подавать на субсидию уже сейчас, чтобы к октябрю ее успели назначить.



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На пенсии По материалам:

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