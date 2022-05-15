В Минсоцполитики определились с майскими выплатами для ветеранов: когда будут деньги — Finance.ua

В Минсоцполитики определились с майскими выплатами для ветеранов: когда будут деньги

Сегодня 19:45 — Казна и Политика

До начала полномасштабного российского вторжения Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по определению размера ежегодной разовой денежной помощи ветеранам к 9 Мая. Тем не менее, из-за войны его не принимали.

Об этом в эксклюзивном интервью заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Зная об этой проблеме, мы подготовили решение, принятое правительством, которое обеспечивает выплату ежегодной разовой денежной помощи почти миллиону человек в соответствии с Законами Украины „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ и „О жертвах нацистских преследований“ в условиях военного положения», — подчеркнула Лазебная.

Министр также отметила, что выплаты будут производиться начиная с июня.

«Выплата этой помощи в сегодняшних условиях будет производиться с соблюдением мер безопасности относительно информации о получателях, начиная с июня, в размерах и способом, которым она осуществлялась в прошлом году для каждой категории получателей», — подчеркнула Лазебная.

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