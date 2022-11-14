В Минприроды рассказали, как будут считать и компенсировать ущерб от войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минприроды рассказали, как будут считать и компенсировать ущерб от войны

Казна и Политика
23
В Минприроды рассказали, как будут считать и компенсировать ущерб от войны
В Минприроды рассказали, как будут считать и компенсировать ущерб от войны
Украина с помощью международных партнеров хочет разработать общий подход для оценки ущерба окружающей среде от военных действий.
Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
«Мы ведем их учет (убытков. — Ред.) с первых дней полномасштабного вторжения, но для того чтобы защитить и доказать каждый из более 2 тысяч кейсов ущерба окружающей среде в международных судах, нам необходимо их так зафиксировать, чтобы в них не сомневалась ни одна страна мира. Как один из вариантов может быть признание международным сообществом уже действующих украинских методик, если это позволит доказывать ущерб в международных судах и ускорит этот процесс», — отметил министр.
Читайте также
По словам Стрельца, сейчас Украина имеет 5 зарегистрированных в Минюсте методик определения ущерба окружающей среде по разным направлениям, и с начала войны по ним уже оценен ущерб окружающей среде на 1,3 трлн грн.
Министр также добавил, что по состоянию на ноябрь в Украине уже есть около 400 мест временного хранения отходов от разрушений.
Место для вашей рекламы
«Но вопрос создания таких мест, а также утилизации и удаления таких отходов усложняется в результате обстрелов деоккупированных территорий, ведения боевых действий на линии столкновения», — подчеркнул он.
На 1 сентября в Минприроды отмечали, что 20% природоохранных территорий Украины поражены войной, под оккупацией находятся 8 заповедников и 12 национальных парков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.