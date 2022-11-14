В Минприроды рассказали, как будут считать и компенсировать ущерб от войны — Finance.ua

В Минприроды рассказали, как будут считать и компенсировать ущерб от войны Сегодня 19:13 — Казна и Политика

В Минприроды рассказали, как будут считать и компенсировать ущерб от войны

Украина с помощью международных партнеров хочет разработать общий подход для оценки ущерба окружающей среде от военных действий.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

«Мы ведем их учет (убытков. — Ред.) с первых дней полномасштабного вторжения, но для того чтобы защитить и доказать каждый из более 2 тысяч кейсов ущерба окружающей среде в международных судах, нам необходимо их так зафиксировать, чтобы в них не сомневалась ни одна страна мира. Как один из вариантов может быть признание международным сообществом уже действующих украинских методик, если это позволит доказывать ущерб в международных судах и ускорит этот процесс», — отметил министр.

По словам Стрельца, сейчас Украина имеет 5 зарегистрированных в Минюсте методик определения ущерба окружающей среде по разным направлениям, и с начала войны по ним уже оценен ущерб окружающей среде на 1,3 трлн грн.

Министр также добавил, что по состоянию на ноябрь в Украине уже есть около 400 мест временного хранения отходов от разрушений.

«Но вопрос создания таких мест, а также утилизации и удаления таких отходов усложняется в результате обстрелов деоккупированных территорий, ведения боевых действий на линии столкновения», — подчеркнул он.

На 1 сентября в Минприроды отмечали, что 20% природоохранных территорий Украины поражены войной, под оккупацией находятся 8 заповедников и 12 национальных парков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.