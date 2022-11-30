В Министерстве финансов Израиля предложили новые рекомендации по регулированию цифровых активов — Finance.ua
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В Министерстве финансов Израиля предложили новые рекомендации по регулированию цифровых активов

Финтех и Карты
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В Министерстве финансов Израиля предложили новые рекомендации по регулированию цифровых активов
В Министерстве финансов Израиля предложили новые рекомендации по регулированию цифровых активов
Министерство финансов Израиля опубликовало набор рекомендаций по регулированию цифровых активов в стране.
Рекомендации призывают к созданию новой регулирующей инфраструктуры, законодательно закрепляющей полномочия по лицензированию и надзору за выпуском обеспеченных цифровых активов, включая стейблкоины, и предоставлением через них финансовых услуг. Рекомендации также призывают к принятию закона, который передаст Банку Израиля надзор за цифровыми активами, «имеющими значительную стабильность или денежный эффект».
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Руководство также содержит предложение разрешить уплату налогов на хранящуюся за рубежом криптовалюту через Банк Израиля. Также в предложении содержится план создания межведомственного комитета по надзору за регулированием децентрализованных автономных организаций (ДАО).
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Налогообложение криптовалют составляет основную часть предложения. По данным налоговой службы Израиля, неуплаченные налоги на криптовалюту с 2019 по 2022 год могут составлять несколько миллиардов шекелей. На момент написания один шекель стоит 10,73 грн.
В октябре Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) сообщила, что изучает возможность создания платформы для торговли цифровыми активами на основе блокчейна. А всего за месяц до этого израильский регулятор рынков выдал частной компании первую постоянную лицензию на «занятие криптовалютой».

Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее? 🧐

По материалам:
cryptomisto
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